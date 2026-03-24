庄司浩平、『余命3ヶ月のサレ夫』出演決定 主演・白洲迅を支える“考えすぎ弟系後輩”に
白洲迅が主演、桜井日奈子がヒロインを務める4月24日スタートのドラマ『余命3ヶ月のサレ夫』（テレビ朝日系／毎週金曜23時15分）に、庄司浩平の出演が決定した。葵（白洲）を支える考えすぎ弟系後輩を演じる。
【写真】庄司浩平の超カッコいい撮り下ろしショット
本作は、国内累計1億ビュー超えの同名コミック（こる／SORAJIMA）をドラマ化したリベンジ・ラブサスペンス。ある日突然余命宣告された夫が、妻に愛人がいることを知り、愛する息子の未来を守るために立ち上がり、復讐に突き進んでいく姿を描く。
主人公は、大手ゼネコン「帝央建設」都市デザイン部のエリート建築士・高坂葵（白洲）。家庭でも進んで家事や息子の世話をする家族思いの優等生夫である葵は、体調を崩して受診した病院で余命3ヵ月と宣告されてしまう。絶望しながらも家族を思い続ける葵だが、追い打ちをかけるように妻・美月（桜井）の不倫が発覚。それでも葵はその事実を受け入れられず、妻を信じ続ける。
一方、葵の前では明るくかわいい妻を“演じている”美月には、ひそかに交際している愛人がいた。葵が余命宣告されたことを知ると、悲しむどころか愛人と共謀し、遺産の総取りを画策し始める。
やがて、信じ続けていた美月の本性を知ることになる葵。これまでの愛は激しい怒りへと変わり、息子の未来を守るため、妻と不倫相手への復讐に突き進んでいく。
愛する家族と暮らす幸せな日々が崩れ落ち、《心優しきどん底系サレ夫（不倫サレた夫）》となった葵と、モンスターと化した《奔放系シタ妻（不倫シタ妻）》美月。突然敵対することになった2人は、周囲の人々を巻き込みながら、究極の心理戦を繰り広げていく。
4月24日の初回放送に向けて期待が高まる中、庄司浩平の出演が発表された。庄司が演じるのは、大手ゼネコン「帝央建設」都市デザイン部で葵のもとで働く“考えすぎ弟系後輩”の岩崎。葵から病気を打ち明けられた岩崎は大きな衝撃を受けながらも、闘病しながら働く彼を支える決意を固める。しかしその矢先、葵の妻・美月の不倫を偶然知ってしまい、事態は思わぬ方向へと動き出す――。
庄司は、端正な顔立ちと188cmの高身長を兼ね備えた注目の若手俳優。『魔進戦隊キラメイジャー』で俳優デビューを果たし、その後『仮面ライダーガヴ』で再びヒーロー役を演じて話題に。さらにドラマ『40までにしたい10のこと』では繊細な演技が注目を集め、大きな飛躍を遂げた。今後の活躍が期待される若手実力派の一人だ。
庄司は岩崎について、「優しくてかわいらしい部分が多いんですが、思ったことが顔や行動に出る直情的なタイプ」と分析。「葵を“どうにかしてあげたい”という気持ちでサポートしていくんですが、その中で成長していく岩崎の姿も見届けていただけたらうれしいです」と期待を寄せた。
「岩崎をはじめとする周りの人たちがどんな風に葵をサポートしていくのか、そして葵自身がどんな風に自分の環境を変えていくのかを楽しみにしていただければと思います」と語る庄司。直情型ながらもとことん優しい岩崎をどう魅力的に演じるのか、今から注目が集まる。
ドラマ『余命3ヶ月のサレ夫』は、テレビ朝日系にて4月24日より毎週金曜23時15分放送（※一部地域を除く）。
※庄司浩平のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■庄司浩平（岩崎一樹役）
今回、かなりドロドロとした作品に出演させていただきますが、外側から“どうにかしてあげたい”という気持ちでサポートする、爽やかな役割でいられることが非常にうれしいです。絶対に白洲さん演じる葵をどうにかしてあげたいと思います（笑）。
僕が演じる岩崎は、体はデカいんですが（笑）、非常にかわいらしい部分が多く、優しい人物です。岩崎には優しすぎるがゆえの直情的な部分があるというか、わりと思ったことが顔や行動にパッと出るタイプなんです。そこが彼のいいところでもあり、未熟な部分でもあると思いますので、頼れる先輩・葵と直情的な後輩・岩崎のキャラクターの違いもお見せできたら…！
このドラマでは、とにかく葵がかわいそうなんです…。僕も岩崎と同じようにそう思っていますし、視聴者の皆さんもきっとそう感じると思います。そんな状況の中で、岩崎をはじめとする周りの人たちがどんな風に葵をサポートしていくのか、葵自身がどんな風に自分の環境を変えていくのかを楽しみにしていただければ…。そして葵を支える岩崎の人間としての成長も見届けていただけたらうれしいです。
さらに桜井さん演じる美月が、極悪非道で“まっすぐ悪”なんです！ そういった面でもきっと楽しんでいただけると思いますので、ぜひ放送を楽しみにしていてください。
【写真】庄司浩平の超カッコいい撮り下ろしショット
本作は、国内累計1億ビュー超えの同名コミック（こる／SORAJIMA）をドラマ化したリベンジ・ラブサスペンス。ある日突然余命宣告された夫が、妻に愛人がいることを知り、愛する息子の未来を守るために立ち上がり、復讐に突き進んでいく姿を描く。
一方、葵の前では明るくかわいい妻を“演じている”美月には、ひそかに交際している愛人がいた。葵が余命宣告されたことを知ると、悲しむどころか愛人と共謀し、遺産の総取りを画策し始める。
やがて、信じ続けていた美月の本性を知ることになる葵。これまでの愛は激しい怒りへと変わり、息子の未来を守るため、妻と不倫相手への復讐に突き進んでいく。
愛する家族と暮らす幸せな日々が崩れ落ち、《心優しきどん底系サレ夫（不倫サレた夫）》となった葵と、モンスターと化した《奔放系シタ妻（不倫シタ妻）》美月。突然敵対することになった2人は、周囲の人々を巻き込みながら、究極の心理戦を繰り広げていく。
4月24日の初回放送に向けて期待が高まる中、庄司浩平の出演が発表された。庄司が演じるのは、大手ゼネコン「帝央建設」都市デザイン部で葵のもとで働く“考えすぎ弟系後輩”の岩崎。葵から病気を打ち明けられた岩崎は大きな衝撃を受けながらも、闘病しながら働く彼を支える決意を固める。しかしその矢先、葵の妻・美月の不倫を偶然知ってしまい、事態は思わぬ方向へと動き出す――。
庄司は、端正な顔立ちと188cmの高身長を兼ね備えた注目の若手俳優。『魔進戦隊キラメイジャー』で俳優デビューを果たし、その後『仮面ライダーガヴ』で再びヒーロー役を演じて話題に。さらにドラマ『40までにしたい10のこと』では繊細な演技が注目を集め、大きな飛躍を遂げた。今後の活躍が期待される若手実力派の一人だ。
庄司は岩崎について、「優しくてかわいらしい部分が多いんですが、思ったことが顔や行動に出る直情的なタイプ」と分析。「葵を“どうにかしてあげたい”という気持ちでサポートしていくんですが、その中で成長していく岩崎の姿も見届けていただけたらうれしいです」と期待を寄せた。
「岩崎をはじめとする周りの人たちがどんな風に葵をサポートしていくのか、そして葵自身がどんな風に自分の環境を変えていくのかを楽しみにしていただければと思います」と語る庄司。直情型ながらもとことん優しい岩崎をどう魅力的に演じるのか、今から注目が集まる。
ドラマ『余命3ヶ月のサレ夫』は、テレビ朝日系にて4月24日より毎週金曜23時15分放送（※一部地域を除く）。
※庄司浩平のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■庄司浩平（岩崎一樹役）
今回、かなりドロドロとした作品に出演させていただきますが、外側から“どうにかしてあげたい”という気持ちでサポートする、爽やかな役割でいられることが非常にうれしいです。絶対に白洲さん演じる葵をどうにかしてあげたいと思います（笑）。
僕が演じる岩崎は、体はデカいんですが（笑）、非常にかわいらしい部分が多く、優しい人物です。岩崎には優しすぎるがゆえの直情的な部分があるというか、わりと思ったことが顔や行動にパッと出るタイプなんです。そこが彼のいいところでもあり、未熟な部分でもあると思いますので、頼れる先輩・葵と直情的な後輩・岩崎のキャラクターの違いもお見せできたら…！
このドラマでは、とにかく葵がかわいそうなんです…。僕も岩崎と同じようにそう思っていますし、視聴者の皆さんもきっとそう感じると思います。そんな状況の中で、岩崎をはじめとする周りの人たちがどんな風に葵をサポートしていくのか、葵自身がどんな風に自分の環境を変えていくのかを楽しみにしていただければ…。そして葵を支える岩崎の人間としての成長も見届けていただけたらうれしいです。
さらに桜井さん演じる美月が、極悪非道で“まっすぐ悪”なんです！ そういった面でもきっと楽しんでいただけると思いますので、ぜひ放送を楽しみにしていてください。