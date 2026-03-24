え、それ【ニトリのN+】に売ってるの！？ 大人世代にドンピシャ♡「ワンピ・ジャンスカ」

難しく考えずとも1枚でコーデの方向性を決めてくれるワンピースやジャンパースカートは、日常に追われる大人世代の強い味方。【ニトリ】生まれのアパレルブランド【N+（エヌプラス）】なら、大人女性の感性にビビッとマッチする1着を見つけられそうです。ロングシーズン着回せそうなキャミワンピやきちんと見えしやすいジャンスカは、忙しい日々のなかでもおしゃれを楽しむ手助けをしてくれるはず！

華奢な肩紐でレディに着こなすキャミワンピ

【N+】「切替えキャミワンピース」\3,990（税込）

アシンメトリーに切り替えを入れ、フレアなシルエットにひと癖を加えたキャミワンピース。華奢な肩紐のおかげで子供っぽく見えにくく、カジュアルなTシャツに重ねた際にもレディな印象で着こなせそうなのが魅力です。合わせるトップスを変えれば、季節をまたいで着回せそう。背中が広めに開いたデザインを活かし、タンクトップに重ねてヘルシーな肌見せスタイルに挑戦してみるのも◎

旬の花柄が主役として絵になるドロストワンピ

【N+】「花柄ウエストドローストリングワンピース」\4,990（税込）

春になると着たくなる花柄アイテムは、今季はトレンドとしても注目を集めているもよう。小花の総柄が華やかな主役として、1枚で絵になるコーデが完成します。ウエスト部分は、絞ってシルエットを変えられるドローストリング仕様。女性らしいメリハリを演出したり、絞らずに前を開けて羽織りとして着たりと、着こなしのアレンジも柔軟に楽しめそうです。

小さなドット柄がちりばめられたエレガントな一着

【N+】「ランダムドットワンピースレギュラー丈」\4,990（税込）

ランダムにちりばめられた小さなドット柄と襟元のギャザーディテールが大人可愛いワンピース。「落ち感ある柔らかい素材でしわが目立ちにくい」（公式ECサイトより）だけでなく、上品な光沢感があることによって大人に似合うエレガントなムードも漂います。キュッと絞ったウエストはゴムのため楽な着心地に期待でき、手間なく着脱できそうなのも嬉しいポイント。

きちんと見えを狙えるミニマルなジャンスカ

【N+】「キーネックジャンパースカート」\3,990（税込）

クリーンな風合いの素材できちんと感をまとえそうなジャンパースカート。シャープなキーネックは重ねたインナーをバランスよくチラ見せできるだけでなく、上半身のすっきり見えも狙えます。長すぎない着丈のおかげでオンオフ問わず頼りにできそうなのも魅力的。他のアイテムで盛りやすいミニマルなデザインのため、華やかなブラウスから真面目なシャツまで多彩なトップスと合わせてみて。

※N+は、ニトリから生まれたファッションブランドです。ニトリ赤羽店内および、ショッピングセンター内のN+店舗、N+公式通販ニトリネットで販売しています。

※すべての商品情報・画像はN+出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ