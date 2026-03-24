西武・栗山巧外野手（４２）と炭谷銀仁朗捕手（３８）の大ベテラン対談が実現した。今季限りでの引退を表明している栗山と、その背中を追い続けてきた炭谷。若き頃の思い出話から２００８年以来遠ざかっている日本一への思いまで、熱い気持ちをぶつけ合った。（取材・構成＝大中 彩未）

＊ ＊ ＊ ＊

ー西武が最後に日本一になった２００８年。印象的な試合や出来事を挙げるとしたら？

（栗山）どこっすかね。２００８年でしょ。岸くん（孝之・現楽天）が途中から行って、抑えたりな。でもだんだん思い出してくると、２００８年の日本一の時は（第７戦の）僕のバント【注１】でしょ。（８回先頭に片岡）ヤスさんが（死球で）出て盗塁して、俺が１発で（巨人の）越智からバント決めたから。中島さんのサードゴロで、キャンブルスタートがあって（同点に追いついた）。

（炭谷）ショートゴロじゃなかったでしたっけ。

（栗）サードゴロ。サードゴロ。そうですよ。印象的なシーンだから、僕のバントですよ。完璧な。

ー全試合出られてる中で一番印象的なのはその場面？

（栗）そうですね。あれやな、おかわり（中村剛也）が、グライシンガーから２本ホームラン打った（第４戦）。あれも印象的でしたね。

―徐々に思い出してくる？

（栗）そうですね。時間かけて思い出していったらですけどね。結構前のことなんで。

ー日本一は２００８年が最後だと思うんですけど、その舞台っていうのは野球人生が長い２人の中でどのような舞台でしたか？

（栗）いやー、だからその時はまた来れると思ってたし、そういうチャンスが野球人生の中でまたあるんだろうっていう、走り去っていく中の一つの出来事やと思ってたんですけど、今思えばすごい貴重な、な。めったに巡り会うことできへん。いや、そんなことがあってはならないんですけど、本当は。何回もなくてはいけないんですけど。貴重な経験になってしまったっていうのは、ちょっと悔しいとこやな。

ー炭谷選手どうですか？

（炭）僕は若かったし、優勝のメンバーにいれた、優勝できたっていうよりも、優勝経験させてもらったみたいな方の気持ちが強くて。第５戦に細川さん（亨・現ソフトバンクコーチ）が３回でケガしたんですよ。１打席目で。そこから僕が（マスクを）被ることになって。ピッチャー涌井さんで。１点リードの７回に５連打で４点取られたんですよ。で、次の日の新聞で「キャッチャーが代わった途端打たれた、キャッチャーのせいや」っていう風に書かれて。日本シリーズですよ。（プロ入り）３年目ですよ。ものすごく悔しくて。けど、その時に（現ソフトバンクの）城島さんから電話がかかってきて。自主トレ一緒にやってたんで。「お前あんなん言われてるけど、何も気にするなよって。６戦目７戦目もスタメンやろ。自分が思うようにやってこい」っていう電話がかかってきたんですよ。それで心がめっちゃ楽になって、っていう経験もさせてもらったんですよ。だからそういういろんな経験させてもらったっていう気持ちの方が強くて。「優勝したぞ」の気持ちはあんまないですね。

ーあれから１８年経ったいま考える日本シリーズは？

（栗）最高の舞台。素晴らしい。選手としても実力っていうか、実力以上のものを出せるし、成長できる、そういう舞台だったなと、思います。どうですか。

（炭）まあ僕ジャイアンツの時、、

（栗）出てんの？

（炭）あと２回行ってるんですけど、ソフトバンクに８連敗で終わったんですけど。

（栗）日本シリーズ３回出てんの？

（炭）３回です。

（栗）ええな。

（炭）日本シリーズいいですよね。

ー栗山選手は今年ラストイヤーと公言されてる中で、今年最後に出て終わりたい

（栗）それはそうでしょう。それが一番いいんじゃないですかね。

ー炭谷選手は３回出られていますが、今年も、４回目を

（炭）もちろん。一緒にしたら申し訳ないですけど、阿部さんもそうやったんですよ。（巨人の）阿部慎之助さんも。ラスト日本シリーズでホームラン打ってるんですけど。（現メッツの）千賀から。そういうの見たいですね。

ー見たいって言われていますが、どうですか。

（栗）そうですね。見せてあげたいですね。

ー２００８年以来の日本シリーズってなると、一番長くシーズンを戦えるところにもつながると思うんですけど、そのあたりは。

（栗）そうですね。１日でも長くプレーして、１日でも長く応援してもらって、その時間をみんなで共有できるっていう、そういうシーズンにしたいですね。

ー最後に、お互いのそれぞれの今季の目標と２人で今季やりたいことをお聞きしてもよろしいですか？

（炭）先に僕から。個人の目標はね。今ここ（２軍）にいるんで、いち早くチームの中で戦力になりたいっていう気持ちが強いですね。で、栗山さんとはね、お立ち台とか言ってますけど、僕本当にやりたいのは、２０１７年かな、炎獅子【注２】あったでしょ、（ユニホームが）赤い時。あの時に、同点かなんかで、最後ね、僕がデッドボールで塁に出て栗山さんがサヨナラホームラン打ったんですよ。（相手投手はハーマン。８月１７日の本拠地・楽天戦）

（栗）そうそうそう。あのね。で？

（炭）ホームランやから僕が先ホームベース到達するじゃないですか。で、栗山さんが帰ってきて、僕、栗山さんと一番最初に抱きついたのがめちゃめちゃ記憶あるんですよ。え、覚えてます？

（栗）覚えてる覚えてる。

（炭）そういうなんか熱いことをやりたいですよね。

（栗）ツーアウトからやった？

（炭）ツーアウトからですね。

（栗）銀仁朗、外崎で、その次（の代打）って言われて。銀仁朗が打席立ってる時点で、もう代打回ってけえへんやん。と思ったら出て、「おお」と思って。で、トノが打ったから出て、「おお」と思って。ほんで、えいやーでホームラン打ったんや。。

（炭）なんで僕に代走出てないかも今思えば不思議やし。

（栗）同点やったっけ、あれ。同点やったと思うねん。同点で（投手）ハーマン。

（炭）ハーマンでしたっけ。とりあえずサヨナラホームランで僕はベース前で待ってて抱き合ったっていう記憶はあるんで。

ー栗山さんの今季の目標と２人でやりたいことっていうのは？

（栗）今季の目標は、とにかく自分がやってきていること、それの集大成としてしっかり打撃において手応え、実感が得られるシーズンにしたいと。で、やっぱり優勝したいですね。優勝に向かうメンバーの一人としてベンチ入りしてね。で、さっき炭谷が言っていたみたいに、そういう熱い場面が来てね、そういう試合を決めれるような、そうなったらいいなと思いますね。

ーそしたら２人でお立ち台っていうのも叶えられそうですね。

（栗）そうですね。可能性としては。まずは１軍上がることやな。

（炭）はい、ですね。

（栗）この状況を「打破」せなあかん。チームスローガンにもかけて打破していこうっていう。前向きにね

（炭）そのことについてだったら、あと５時間ぐらい喋れますよ。

（栗）いや、もうその気持ちも打破していこう。

【注１】０８年の巨人との日本シリーズ、３勝３敗で迎えた第７戦。１点を追う８回無死二塁で栗山が一塁前に犠打を決め、逆転につなげた。

【注２】期間限定の赤い「炎獅子」ユニホームを着用して戦った１７年８月１７日の楽天戦（メットライフＤ）。両軍無得点の９回裏２死一、二塁で代打・栗山がサヨナラ３ランを放ち試合を決めた。