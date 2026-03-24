SNSで反響

自動車レースF1の今季第3戦、日本グランプリ（GP）開幕前に、ドライバーズチャンピオン7度を誇るルイス・ハミルトン（フェラーリ）が来日。東京で有名モデルとお忍びデートする姿が話題に。日本ファンも熱い視線を注いでいる。

今週末に開幕する日本GP。注目レーサーの1人、ハミルトンが東京の街中でデートする姿が目撃された。お相手はリアリティスターで実業家のキム・カーダシアン。英紙「ザ・サン」で今年はじめ、交際がスクープされたビッグカップルだ。

ネット上ではデート現場を捉えた動画が瞬く間に拡散。アメリカを拠点とするインフルエンサーのソフィア・ベラさんのインスタグラムにも実際の様子が公開され、海外ファンからは「まさか！！」「オーマイゴッド！ ルイスと一緒に！」などの反応が寄せられていた中で、大物カップルのデート現場に日本ファンも大興奮だった。

「ちょっと前から噂はあったけどマジかぁ〜」

「エッ?? キムカーダシアンがルイスと日本に！？！？？！？！うおー。すげえ」

「ルイス、マジでキム・カーダシアンと付き合ってるのか…？」

「会いたかったなぁ〜」

「ハミルトン？！キム・カーダシアン？！」

「ハミルトンといっしょにキム・カーダシアン来てるんかよ」

41歳のハミルトンは7度の世界チャンピオンに輝いた実績を誇るF1スターで、米スポーツビジネスメディア「スポルティコ」によると、年俸6000万ドル（約96億円）。今季開幕戦のオーストラリアGPでは4位、先週の中国GPは3位だった。

日本GPは27〜29日に三重県の鈴鹿サーキットで開催。28日に予選、翌29日に決勝が行われる。



（THE ANSWER編集部）