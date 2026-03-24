欧米の文化圏で不吉とされホラー映画のタイトルにも用いられている"13日の金曜日"。



【写真】ネーミングはそのまんまのパン

今、SNS上ではそんな13日の金曜日にちなんだパンが大きな注目を集めている。



「当店は気が狂っているので、13日の金曜日限定のパンがあります」



と件のパンを紹介したのはパン店「BoulangerieBASSE」（東京都江戸川区）店主でバンド「銀幕一楼とTIMECAFE」ベーシストの松永健太さん（@kentamatsunaga）。



白い生地に目のような点が2つ…そうこれはホラー映画『13日の金曜日』シリーズの主人公・ジェイソンを模したパンなのだ。3月13日（金）にあわせ発売、投稿されたこのパンに対し、SNSユーザー達からは



「～パンとかではなく『ジェイソン』でド直球なの草」

「中身は木苺のジャムとかですか？」

「良いｗすごく良い まさかとは思いますが、気泡跡に見えるへこみはマスクのポツポツ穴を再現してる？」

「パン屋さんがこんなシャレた事をしてくれてるのに、“13日の金曜日”に『13日の金曜日』を放映しないTV局はけしからんな( ｰ̀εｰ́ )」



など数々の驚きの声が。



松永さんにお話を聞いた。



ーーこのパンを作られるようになった経緯は？



松永：以前からお店ではネタとしてのパンを焼く事があり、13日の金曜日には割と毎回このジェイソンパンを焼いています。



他にも、11月11日のベースの日に原寸大のベース型のパンを焼いたり、大阪万博のロゴ「いのちの輝き」のデザインが決まった際に世界最速でパンにした写真がバズったりと、イベントや記念日に絡めたパンを定期的に作っています。



ーーどんな味付け、食感なのでしょうか？



松永：この生地は惣菜パンのベースに使うようなシンプルな生地です。オリーブオイルと塩を少々振って、ブラックオリーブを半分に割って目にしています。



ーー店頭での反響は？



松永：元ネタがわかる人は笑ってくれるんですが、元ネタが分からないお年寄りの方などに説明するのが毎回難しく、接客担当のスタッフには毎回頭が上がりません。



ーーご投稿に対し大きな反響がありました。



松永：13日の金曜日にはよく焼いてXにも投稿していて、フォロワーの皆様にも笑っていただいているのですが、今回まさかこんなに反響が来るとは思いませんでした。これからも普通のパン屋さんには出来ないジョークを発信していこうと思います。



◇ ◇



これからのBoulangerieBASSEのパン作りを楽しみにしたい。



なお今回の話題を提供してくれた松永さんは5月17日に東京小岩でサーキットライブイベント 『 BAGLE ROCK!! 2026』 を開催する。自身の「銀幕一楼とTIMECAFE」はもちろん数々の人気アーティストが出演するので、ご興味ある方はぜひチェックしていただきたい。



（よろず～ニュース特約・中将タカノリ）