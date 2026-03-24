オランダ代表が新ユニフォームを発表

オランダ代表は3月23日、北中米ワールドカップ（W杯）で着用する新しいユニフォームデザインを発表した。

本大会のグループリーグで日本代表と同組に入っている強豪の新たな装いに、SNS上では「めちゃくちゃカッコいい」「欲しい買いたい」と反響が沸き起こっている。

2大会連続12度目の本大会出場を果たすオランダは、グループFで日本、チュニジア、欧州予選プレーオフ勝者と対戦する。“オランイェ”の愛称で親しまれるチームの新しい第1ユニフォームは、伝統のオレンジをベースに採用。首元や袖に黒のラインが施され、中央に大きく配置されたエンブレムが目を引くデザインに仕上げられた。また、第2ユニフォームは白を基調とし、胸元にオレンジのラインが入る仕様となっている。

オランダは今後、3月27日にノルウェー代表、31日にエクアドル代表との対戦を控えている。本大会に向けて準備を進めるなかで発表された新キットに対し、ファンからは高い関心が寄せられた。

SNS上では「シンプルでエレガント」「毎度オランダのユニはかっこいい」「ロゴ中心にしたんだ」「アウェーめっちゃいい」「ちょっとレトロっぽい感じが結構好き」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）