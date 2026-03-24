●きのう23日(月)は新たに京都、熊本、埼玉県の熊谷でサクラ開花

●きょう24日(火)の日ざしは午前中心。午後にかけて雲多めの空模様

●最高気温は各地18度前後。朝と日中との寒暖差に注意

●あす25日(水)は天気下り坂。一日傘の出番に



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サクラの開花状況です。

きのう23日(月)は新たに京都、熊本、埼玉県の熊谷で開花の発表がありました。

下関の気象台のサクラは1輪だけ開花しているとのことで、開花発表となる5～6輪以上の開花までもう間もなく、という状況です。





きのう23日(月)の日ざしと春本番の暖かさで、サクラの開花が順調に進んでいる県内。

昨夜からこの時間にかけても、目立った雲がほとんどありません。落ち着いた空模様が続いていますが、大陸方面では雲が大きくまとまってきています。





きょう24日(火)も県内は高気圧に覆われて穏やかな空模様。

最高気温も概ねきのう23日(月)と同じくらい、17～18度くらいまで上がり、日中は過ごしやすくなりそうです。



ただしあす25日(水)になると、大陸方面から低気圧や前線が接近。天気は下り坂となります。





日付が変わったあす25日(水)の未明から、天気が崩れる予想です。

雨は強弱を繰り返しながら降り続き、昼ごろに本降りとなりそうです。







きょう24日(火)も朝からよく晴れるでしょう。昼前から雲が目立ちますが、きょう24日(火)のうちは大きく天気の崩れる心配はないと見込んでいます。





日中の最高気温は各地18度前後。内陸や瀬戸内側ほど気温が高く、朝との寒暖差が大きくなりそうです。

服装でうまく調節を行いましょう。





あす25日(水)は未明から天気が崩れ出し、日中は本降りの雨となりそうです。あさって26日(木)から天気は持ち直し、しばらく曇ったり晴れたり、季節の変わり目らしく天気は周期的に変化する見込み。

日ざしは控えめでも気温は高く、4月並みの暖かさが続く予想で、サクラの開花も順調に進んでいく見通しです。





花粉情報です。

スギ花粉のシーズンは終盤ですが、ヒノキ花粉の飛散がここ数日で一気に増えてきています。

きょう24日(火)は特に北部で多く飛散する予想です。しっかり対策を行いましょう。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）