オットーの「激動」の3年間…「イタリア制圧」の前に立ちはだかる、厳しい「試練」とは

ヨーロッパ随一の強国は、ひとりの男によって作り上げられた。その名は神聖ローマ帝国初代皇帝・オットー1世。欧州を席巻した苛烈な王の生涯は、戦いの軌跡だった。身内からの反乱にイタリア遠征、そして強敵ハンガリーとの戦争。彼はいかにして数多の勢力を下し、その地位を固めていったのか。

オットー1世の生涯を辿れば、中世ヨーロッパが見えてくる。ドイツの源流・神聖ローマ帝国の歴史を綴った『ドイツ誕生 神聖ローマ帝国初代皇帝オットー1世』から一部抜粋・再編集してお届けする。

『ドイツ誕生 神聖ローマ帝国初代皇帝オットー1世』連載第56回

『皇帝オットーと教皇ヨハネス12世…「上級支配権」を巡り、互いの思惑が交錯する“同床異夢”の始まり』より続く。

多忙を極めた3年間

さてここから、965年早々にオットーが故郷ザクセンに戻るまでの約3年間、事態はめまぐるしく動く。以下、時系列に従ってオットーの動きをみていくことにする。

まず962年2月14日、すなわち「オットーの特許状」を公開した翌日、オットーはローマを後にして、フィレンツェの北東61キロにあるルッカに入城。トスカーナでキリスト教を最初に受容した都市である。ここを拠点にオットーはトスカーナを平定する。

962年の復活祭はパヴィアで祝う。

962年夏、ベレンガーリオの妃ウィラと息子のアーダルベルトとグィード兄弟が立て籠もるオルタ湖に浮かぶサン・ギュリオ島の要塞を2ヵ月にわたって包囲する。結局、同要塞は落城。ここでオットーはウィラに自由通行権を与えて、彼女が夫のベレンガーリオが立て籠もるサン・レーオ要塞に行くことを許可する。おそらくベレンガーリオ夫妻の自主的な降伏を期待したのだろう。しかしそうはならなかった。2人はサン・レーオ要塞に立て籠もったままであった。

アーダルベルトの動向

一方、アーダルベルトは囲みをかいくぐり、当時、イスラームの支配下にあったコルシカに逃げ込んだ。そしてそこから目と鼻の先の南フランスのラクシネトゥムに橋頭堡を築いていたイスラームとの連携を模索する。しかしオットーとの友好関係を重視しているコルドバのカリフはこの話には乗ってこない。

962年の秋と冬はパヴィアに滞在する。

963年5月、サン・レーオ要塞の包囲を決断し、夏に包囲に取り掛かる。なかなか落ちない。

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