ワシントン ロングインタビュー／第４回（全４回）

2005年に来日し、東京ヴェルディで１年間、浦和レッズで２年間プレーしたワシントン。浦和で複数のメジャータイトルを獲得したあと、ブラジルに戻って２年ほど現役を続けたが、心臓の問題が再発して引退。その後、監督やスポーツディレクターを務めた後、政界の道へ。近年は再び日本との縁が生まれている。



南米サッカー連盟の会合に出席した際のワシントン photo by Washington





【FC相模の熱意に応じた】

──現在のワシントンの仕事について聞かせてください。いつでも色々なことを手掛けて、とても忙しそうですね。

「本当にそうだね。引退後、僕はブラジル・サッカー連盟の監督ライセンス講座と、クラブマネジメント講座を受けた。そして、実際にブラジルのふたつのクラブで監督を務め、古巣のカシアス・ド・スウではディレクターを任された。

その後、政界に入ったんだ。カシアス・ド・スウ市での市議会議員やスポーツ局長から始まり、政治家としてスポーツに携わるという経験が、自分自身にとってもインパクトが強かったので、その後はブラジル政府で国会議員やスポーツ関連機関の長官も務めた。現在も子供たちのサッカーをサポートするための様々な国家プロジェクトに取り組んでいる。

昨年のクラブワールドカップのように、頼まれた時には、テレビのコメンテーターもやる。自分がやると決めたことには、ベストを尽くす。それは現役時代から変わらない。そして、僕の情熱であるサッカーの力になりたい」

──そのうえ、昨年はFC相模のゼネラルマネージャーを引き受けたんですよね。

「FC相模を手助けしたいんだ。とても小さなクラブだけど、少年たちや若者たちにチャンスを与えるなど、社会的に意義のある色々な活動をしている。同時に、いつかJリーグを戦いたいという大志も持ち、かなり下のリーグから始めて、少しずつ成長しているんだ。

クラブの創始者である齊藤（勝）が連絡をくれてね。ブラジルでの僕のニックネームCoração Valente （勇者の心）のスピリットを掲げて、一緒に取り組んでいきたい、と。彼は少しだけどブラジルでもサッカーをしたことがあって、彼にとって、僕が少年時代からのアイドルだったそうなんだ」

【「日本に戻る意欲を失ったことはない」】

──そのFC相模の活動のために、昨年11月に日本に帰った時は、どうでしたか？

「すごく幸せに思った。僕の友達に会うこともできたしね。東京ヴェルディでは、僕がいた時代のGMであり、恩人の唐井（直）さんに会えた。浦和レッズでは、かつてのチームメイトたちとすごくいい会話ができた。ホリ（堀之内聖）はスポーツディレクターだし、ウッチー（内舘秀樹）や阿部（勇樹）にも会った。彼らがフロントやアカデミーの技術スタッフとして、僕らの浦和に貢献しているのを見るのは、とても嬉しいよ。

そして、多くの少年や若者たちに会った。練習方法や、勇気を持つこと、夢を追い続けることの大切さをアドバイスした。それをFC相模で伝え、全国に発信していく。色々な面で彼らの成長をサポートしたいんだ。彼らがFC相模や他のクラブの下部組織に入れたり、プロになれる日が来るように。相模原市長も、市が持っている施設などを提供するという形で、クラブを支援してくれているんだ。それから、多くのインタビューも受けて、僕の意欲を話した。いつか、日本のチームの監督をしたいってね」

──それはあなたの現役時代から聞いていましたが、今もその意欲を持ち続けているんですね！

「もちろんだ。自分が日本サッカーのためにできることが、まだたくさんあると信じているから。ジーコが鹿島でやっているように、ディレクターとして浦和を手伝えるなら、それも素晴らしい。僕の夢なんだ。なぜなら、僕は日本で人として成長した。僕が今、よりよい人間であるとすれば、それはあのすばらしい国で過ごしたからだ。ブラジルでも選手として成功できたし、多くの人に愛されながら第２の人生を過ごしているけど、日本に戻るという意欲を失ったことは一度もない。その準備もできているよ」

──こうして、また日本との繋がりが復活しているワシントンですが、昨年10月の日本対ブラジル戦は観ましたか？

「観たよ。僕は日本を応援していたから（笑）、あの勝利を幸せに思った。ドイツやスペインから勝利を収めた前回のワールドカップから好調を維持し、今大会にもいち早く出場を決めた通り、チームはとても成熟しているよね。ワールドカップに慣れているから、いわゆる強豪国と対戦しても本来の力を発揮できる。

僕は日本代表の攻撃のシステムをすごく気に入っているんだ。そして、中盤から前がすごくよいと思った。スピーディーでスキルが高い。特にFWの南野（拓実）はチームに違いをもたらし始めている。右ウイング的にプレーしていた堂安（律）もすごく気に入った。

守備では、ブラジルに２点を先取されたように、修正するべきところはある。ワールドカップのような大会では、２失点もすれば、取り返すことがもっと難しくなるから。

でも、Jリーグは競争の激しいすばらしいリーグになったし、そこで戦うことによって、各クラブはさらに強化され、選手たちは技術的にも成長した。近年は彼らが世界中の主要リーグで重要な戦力となり、それによって日本代表がさらに強くなっている。

あの試合について言えば、もちろんブラジル代表にはカルロ・アンチェロッティが昨年５月に就任し、選手たちを知りつつある段階だということもある。彼は堅実なチームを築き、適したシステムを植え付ける力に長けているから、今は優勝候補とは言えなくても、ワールドカップでは適切なメンバーを招集し、大会中にも修正しながら勝ち進んで、優勝する可能性だってある。

誰にとっても簡単ではないけど、日本も1998年以降、ワールドカップ全大会に出場しているんだ。それが糧になり、チームは強くなっている。今回こそ準々決勝に進出するかもしれないよね」

【「ミンナ、アイシテマス！」】

──最後に日本へのメッセージをお願いします。

「まずは日本のサポーターへ。昨年11月に日本に行った時には、空港で僕を出迎えてくれて、すごく嬉しかったよ。その愛情は、何にも変えられない。僕は日本の人たちの生き方を心から尊敬しているんだ。人を尊重し、国を愛する心を日本で学んだ。必ず、またすぐに帰るよ。僕と同様、日本が大好きな家族と一緒に行けるといいな。

それから日本代表へ。ワールドカップでは、僕が１番に応援するチームはブラジルだけど、日本は２番目にサポートするチームなんだ。心から応援しているよ。すごくよく練習が積まれているし、今大会も試合ごとに成長していけば、以前よりもっと先まで行ける。チームの戦いと、選手たちの表情を見れば、それが可能であることが伝わってくるよ。自信と信念を持って、勝ち抜いてほしい。

ミンナ、アイシテマス！ マタ！ アリガトー！」

（了）

ワシントン Washington Stecanela Cerqueira

1975年４月１日生まれ、ブラジリア出身。現役時代は大柄で決定力の高いクラシックなセンターフォワードとして知られ、ポンチ・プレッタ、フェネルバフチェ（トルコ）、アトレチコ・パラナエンセを経て2005年に東京ヴェルディに加入した。翌2006年に浦和レッズへ移籍し、同年のJ１リーグと天皇杯を制し、2007年のAFCチャンピオンズリーグでも優勝。ブラジル代表としては９試合２得点を記録した。引退後は政治家となり、2025年にはFC相模のゼネラルマネージャーに就任している。