突然の「テレワーク廃止」に28歳社員が猛反発…会社の「見過ごせない問題点」と社長の「意外な結論」

ある日突然、社内チャットに届いた社長名の通知――「テレワーク制度を廃止します」。突然の決定をうけて、都内にあるマーケティングの専門会社・甲社は「通勤復活なんて地獄」「今さら出社？」と大荒れに。しかしそのウラで、ある新入社員は「ホッとしています」と上司にメールを送っていた。

前編記事はこちら→突然の「テレワーク廃止」に28歳社員が絶叫…そのウラで新入社員が「ホッとした」ワケ

企業がいまオフィス回帰を進める背景、企業が取るべき一方的な廃止ではない対応、気になる甲社のその後などを、社労士の木村政美氏が解説する。

本記事の登場人物

A川さん：28歳。 大学卒業後、都内のマーケティング専門会社である甲社（従業員数300名）に就職し、Webマーケティングを担当。広告データの分析やレポート作成が主な業務。約6年前からのテレワーク勤務で通勤がなくなった生活を満喫し、2年前からボディビルを始めて4月の全国大会出場を目指している。テレワーク廃止の通知に強く反発し、B上課長に継続を直談判したが、新入社員C田さんの苦悩を知り複雑な思いを抱える。

B上課長：40歳。 甲社でA川さんの上司を務める課長。テレワーク廃止の経緯をメンバーに説明する役割を担った。自身の課は他部署と比べてメンバー間の連携がとれている方だと認めつつも、新入社員C田さんの育成がオンラインではうまくいっていないことに課題を感じている。

C田さん：23歳。 昨年4月に甲社へ入社した新入社員で、6月に現部署に配属。テレワーク下ではオンラインで質問するタイミングがつかめず、B上課長にばかり頼ってしまうことに罪悪感を抱えている。テレワーク廃止の通知に「ホッとしています」とB上課長にメールを送った。

最新データで見るテレワークの現在地

パーソル総合研究所の「第九回・テレワークに関する定量調査」によると、2024年7月時点のテレワーク実施率は22.6％で、前年（22.2％）とほぼ同水準だった。コロナ禍で2020年4月の27.9％から2022年2月の28.5％をピークに減少が続いていたが、ここにきて横ばいとなり、テレワークがある程度定着してきたといえそうだ。

企業規模別では、従業員1万人以上の大企業が38.2％と高い一方、100人未満の企業では13.2％にとどまり、規模が小さいほど導入が進んでいない傾向がある。

業種別では、IT・情報通信、金融などデスクワーク中心の業種で実施率が高く、製造、物流、接客・販売など現場性の高い業種では低い。テレワークの可否は、業務内容の性質に大きく左右されるといえそうだ。

若手社員の意識変化

コロナ禍でテレワークが一般化してから6年が経過し、特に若手社員の働き方に対する意識は大きく変化している。大和総研が2025年に発表した「最新データで見るテレワークの定着と進化」によると、テレワーク実施率は通勤時間が長いほど高く、通勤に1時間半以上かかる層では50.6％に達する。若手ほど通勤時間を「失われた時間」と捉え、自己投資や休息に充てたいという意識が強い。また、オンライン会議やチャットツールの普及により、「出社が前提で評価される働き方」への疑問が広がっている。

また、国の施策でも、テレワークは子育てや介護との両立に有効な働き方として位置づけられ、働き方改革の一環として推進されている。これは遠隔地で暮らす人にも言えるが、テレワークが可能か否かで就業先を選ぶことも考えられる。

更に、メンタルヘルスの観点からも、「オフィスに縛られるのが嫌」「監視されていることにストレスを感じる」「職場の人間関係は逃げ場がない」などの理由でテレワークを希望する一方で、「上司や先輩からリアルで指導を受けたい」「職場でコミュニケーションを取りながら仕事をしたい」というニーズも根強い。

総じて、若手社員の意識は「テレワークか出社か」という二者択一ではなく、生活や業務に合わせて柔軟に働き方を選びたいというハイブリッド志向へとシフトしている。こうした価値観の変化は、企業の働き方設計に大きな影響を与えるだろう。

企業がオフィス回帰を進める理由

コロナ禍で急速に広がったテレワークは、2024〜2025年にかけて一定の割合で定着したが、同時に企業では、テレワークの課題がより明確になり、オフィス回帰を進める動きもある。その主な理由として次があげられる。

（1）生産性の測定が難しい

営業など成果が数値化しやすい職種はテレワークでも評価しやすいが、総務部門などプロセスが価値になる仕事では評価が難しい。管理職からは「実際の働きぶりが見えない」という声も多い。

（2）若手社員の育成が難しい

オンラインでは「ちょっとした質問」がしにくい、「雑談の中での学び」が生まれにくいなど、特に入社1〜3年目の社員ほど成長が鈍化しやすいとされる。実際、若手の離職理由として「上司や先輩に相談しづらい」「仕事の進め方がわからない」という声が増えており、企業にとっては見過ごせない課題となっている。

（3）社員間のコミュニケーションが不足する

オンライン会議は効率的だが、議題以外の話題が生まれにくく、チームの一体感が薄れやすい。特に部署をまたぐ連携や、偶発的なアイデア創出は対面の方がスムーズであるとされる。

（4）管理職の負担が増える

部下の状況把握、進捗管理、メンタルケアなど、オンラインでは細やかなフォローが難しく、管理職もストレスを抱えやすい。「出社してもらった方が管理しやすい」という判断につながる。

テレワーク終了は業務命令として可能か

テレワークを終了し出社勤務に戻すことは、一定の条件を満たせば業務命令として可能とされる。その場合の判断基準は主に次の項目である。

（1）労働契約及び就業規則の明記

多くの企業では「会社が指定する場所で勤務すること」が就業規則に明記されており、テレワークは例外的措置として運用されている。この場合、会社が「出社勤務に戻す」と判断すれば、原則として業務命令として成立する。一方、雇用契約書等に「就業場所は在宅を基本とする」など、出社を前提としない旨の明記がある場合、出社勤務の要請は労働条件の変更に該当するので、本人の了承を必要とする。一方的に変更した場合、労働条件の不利益変更に該当する可能性があるので注意したい。

（2）合理性の判断

単に「経営層が出社を好むから」という理由では不十分で、業務上の必要性が求められる。例えば、若手社員の育成が停滞する、メンバー間のコミュニケーション不足により業務への支障が生じる、対面での調整が不可欠な業務の増加など、テレワークを終了することについて客観的に説明できる理由があれば、出社命令の合理性は高まるだろう。

企業が取るべき対応

テレワークと出社のどちらかに一方的に振り切るのではなく、企業が求められているのは「働き方の最適化」であり、その中心となるのが、ハイブリッド勤務の設計である。業務内容や職種ごとにテレワークと出社の比率を見直し、例えば若手社員の育成が必要な部署は出社日を増やす、集中作業が中心の部署はテレワークを増やすなど、柔軟な運用が求められる。その他の対処としては以下の項目を確認しておきたい。

（1）評価制度の見直しを行う

テレワークでは「働いている姿」が見えないため、従来の“プロセス重視”の評価方式では判断が難しい。成果・アウトプットを軸にした評価へ移行することで、働く場所に左右されない公正な評価が可能になる。

（2）若手社員育成の仕組みを再構築する

オンラインに適した方法での指導を行う、メンター制度を活用する、上司との1on1ミーティングの頻度を増やすなど、若手社員が孤立しないための仕組みづくりを行う。一例として出社日を「育成デー」と位置づける企業も増えている。

（3）社員間のコミュニケーションを潤滑にする

オンライン会議だけでは雑談や偶発的な交流が生まれにくい。出社日にチームミーティングを集約する、SNSなどで部署横断の交流機会を設けるなど、意図的なコミュニケーションの場をつくる。

（4）テレワーク規程の整備をする

勤務場所、通信費などの費用負担、セキュリティ、評価方法、出社命令の基準などを明文化、周知することで、社員との認識のズレを防ぎ、トラブルを回避できる。

（5）社員の声を拾う

アンケート、1on1での聞き取り、相談窓口などを通じて、社員の働き方に関する不満や要望を継続的に把握し、制度に反映していくことで離職防止につなげる。

甲社の「問題点」と「その後」

マーケティング専門会社という業態もあり、コロナ禍後も一部の部署を除きテレワーク制度を継続してきた甲社。制度の終了について、「就業規則では会社が指定する場所で勤務することとあり、常時テレワークを認めているわけではない」「テレワークの継続により退職者が増えているなど人材確保面でのリスクがある」などは、合理的な理由があると解されるが、下記の点について問題がある。

（1）テレワーク終了についての事前説明がなかった

テレワーク終了を実施する際には、法律上説明会の開催義務まではないが、突然の通達は労使間でのトラブルになりやすい。社員が生活設計を見直す時間を確保できるよう、一定の周知期間を設けることが望ましい。

（2）特定の事情がある社員に対する配慮を行わなかった

育児・介護、病気治療、長距離通勤など個別事情のある社員に対しては、画一的な出社命令ではなく、テレワークやハイブリッド勤務など柔軟な働き方を検討する必要がある。特に育児・介護については、企業には配慮義務があり、状況によっては不十分な対応が法令上の問題につながる可能性があるため注意したい。

＊ ＊ ＊

B上課長の説明から一週間後、全社員に社長名でチャットが届いた。

「社員ごとに所属長の権限で、週2日までのテレワークを認めます」

社員たちからあまりにも多くの抗議を受けた甲社長は、急遽管理職会議を開いた上で条件を変更した。A川さんや他のメンバー達はB上課長の判断により、週2日のテレワークが認められたが、C田さんのみ指導のため当面は週5日出勤とし、本人の了承を得た。

「週3出社なら何とかトレーニングできそうだろ？」

翌朝、出社したA川さんにB上課長が言った。

「ええ。テレワーク日にみっちり指導を受けて、必ず大会は優勝しますよ！」

A川さんは笑いながら答えた。

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