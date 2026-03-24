【校閲クイズ】「慌てて試験勉強したところで、これまでの積み重ねがまったくないのたから、結果は多寡が知れている」。 この文章のどこが誤っているか、分かりますか……？

雑誌や書籍などの信頼性を保つため、重要な役割を担う「校閲」という仕事。

校閲とは、誤字脱字など表記のチェックのほか、内容の矛盾や誤りがないかどうかも、調べて確認することです。「校正」も似たような意味で用いられることがありますが、厳密にいえば、校正は調べる要素を含みません。

テレビドラマやドキュメンタリー番組のおかげで、この仕事の認知度は大幅にアップしていますが、実際にどんな仕事をしているのか、もっと詳しく知りたい……という方もいらっしゃるかもしれません。

そこで、校閲という仕事の一端、そして言葉の奥深さを、クイズを通して知ることができる企画を考えてみました！

つぎの文章の誤りを見つけてください

「慌てて試験勉強したところで、これまでの積み重ねがまったくないのたから、結果は多寡が知れている」

答えと解説は、次ページをご覧ください。

「のたから」の「た」の濁点落ちは、脳が勝手に「のだから」と補正して読んでしまうため、意外と見落としやすいミスです。また、「大したことはない」という意味の「たかが」は「高が」と書きます。「多寡（たか）」は「多いか少ないか」という分量を指す言葉なので混同しないようにしましょう。

× 「慌てて試験勉強したところで、これまでの積み重ねがまったくないのたから、結果は多寡が知れている」

〇 「慌てて試験勉強したところで、これまでの積み重ねがまったくないのだから、結果は高が知れている」

【校閲クイズ】「今年の千支は馬。僕は年男ですからがんばりますよ！」。 この文章のどこが誤っているか、分かりますか……？