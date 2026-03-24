「実は誰もが察しています…」今さら日本人に《脱・中国》がとうてい無理筋と言える「これだけの理由」

中国は国家戦略として中国産品の輸出を止めたり、逆に日本産の水産物を突如輸入停止するなど、貿易を一種の「カード」として使う。日本からすれば、そんな中国の顔色を窺うより「脱中国」を進めたほうがリスクを小さくできるのでは――と思うかもしれない。

とはいえ、足元を見ると、日本人は食べている食品や使っている家電など、中国産に囲まれて暮らしている。

これだけの“中国産”に囲まれて…

経済産業省によると、日本が輸入している約4300品目のうち、約3割にあたる約1400品目で、中国からの輸入が50％を超えている。この割合は主要7ヵ国（G7）の中で突出しており、アメリカの2.5倍以上にのぼる。日本の全輸入金額（'24年）の23％を占める中国は、最大の輸入相手国なのだ。

日本の農業に詳しい東京大学大学院特任教授の鈴木宣弘氏が解説する。

「日本が農林水産物を輸入する最大の相手国はアメリカ、次が中国です。中国から輸入する農林水産物のうち、依存度が高い順に1位が冷凍野菜、2位が鶏肉の加工品、3位が大豆油粕、4位がうなぎです。

たとえば、にんにくやほうれん草、ブロッコリーなどの冷凍野菜では半数を中国産が占めています。コンビニなどで売っているチキンナゲットやヤキトリといった鶏肉の加工品では3割。さらに外食と中食、つまりレストランや居酒屋で使う業務用の食材や、コンビニ弁当やスーパーの惣菜で使う生鮮野菜でも、中国産を含まないもののほうが少ないでしょう」

家電製品でも中国依存度は非常に高い。たとえば金額ベースでみると、輸入しているテレビの79％、電子レンジの96％は中国産だ（上図を参照）。

モバイルバッテリーは「ほぼ100％」

もちろん、日本国内でシェアの大きい国産家電もあるが、輸入家電では中国が他国を圧倒している。

家電やITに詳しいジャーナリストの西田宗千佳氏が解説する。

「家電だけではなく、デジタルデバイスでも中国製は強い。ノートパソコンは輸入金額の95％、スマホは89％が中国製です。それらを充電する低価格なモバイルバッテリー（リチウムイオン充電池）に至っては、ほぼ100％です。

重要なのは、ほぼすべての家電製品は、たとえ国内メーカーのものであっても、原料の産出や部品の製造、組み立て工程などが中国で行われることが多いということです。というのも、中国は労働力や土地代が安く、素早く大量生産する企業が集まっているため、世界中から家電の生産を委託されているからです」

もちろん、中国への一極集中をリスクと捉えたり、中国の人件費上昇をいち早く捉えたりして、生産拠点を中国以外へ移した日本企業も少しずつ出始めている。

「一眼レフカメラは、ソニーやニコン、キヤノンなどの国内メーカーがベトナムやタイで生産しています。

スマホで言えば、アメリカのアップル（iPhone）は一部をインドで、韓国のサムスン（Galaxy）や日本のソニー（Xperia）はベトナムで生産しています」（西田氏）

「脱・中国」はこんなに難しい

とはいえ、実際に生産拠点を中国以外に移した企業はほんの一部に過ぎない。

というのも、家電やデジタルデバイスのサプライチェーン（供給網）は中国だけではなく、世界中に張り巡らされているからだ。

「日本では、台湾のTSMCの工場を誘致したり、政府や国内大手企業が新会社ラピダスに出資したりして、国内で半導体やCPUなど、自動車（EV）やデジタルデバイスの中核部分を生産する『国産化』の気運が高まっています。

しかし、そこで国産化するのはあくまで中核部分だけ。たとえば自動車なら、国内で半導体を製造できるようになっても、それ以外の部品や原料は中国に依存しています。

スマホも自動車も、完成までに部品や原料の調達から製造、物流と様々な国を経由しなければならない。そこから中国だけをすべて外すのは難しいでしょう」（西田氏）

それでは、中国からの輸入品を使わないとしたらどうなるか。つづく【後編記事】『「明日から中国依存をやめたらどうなるの？」日本に起こりうる最悪のシナリオ「リアルな損失額」専門家が分析』で詳しく解説していく。

「週刊現代」2026年3月30日号より

【つづきを読む】「日本が明日から中国依存をやめたらどうなるの？」起こりうる最悪のシナリオ「リアルな損失額」専門家が分析