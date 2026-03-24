太平洋戦争の緒戦で連合軍機を圧倒した零戦は、なぜ悲惨な運命をたどったのか…戦闘機隊を率いた大尉が語る「日本人の本質」

太平洋戦争で軍人として最前線で戦ったのは、明治後期から大正、昭和初期までに生まれた人たちだった。戦後81年。当事者のほとんどが鬼籍に入り、「忘れてはならない」の掛け声とはうらはらに、確実に戦争の記憶は遠ざかってゆく。そして終戦後、当事者たちがどのように生きたかということは戦争中の出来事以上に知られていない。だが、戦後、焼け跡からの復興を担ったのもこの世代だ。ここでは、私が30年以上にわたり、直接インタビューした元海軍戦闘機搭乗員の「戦後」をシリーズで振り返る。海軍の戦闘機搭乗員は、戦後50年の平成7（1995）年に1100名が存命だったのが、それから30年が経った令和7（2025）年10月現在、数名の存命が確認できるに過ぎない。

最前線に投入された戦闘機搭乗員の8割が戦没した苛烈な戦争を生き延びた彼らは、どのような戦後を過ごしたのか。今回は、硫黄島上空の戦いから終戦まで、戦闘機隊を率いた岩下邦雄大尉を紹介する。

零戦の「暗」の時代

「零戦には『明』と『暗』の時代があると思いますが、私はその『暗』の部分しか経験していません。太平洋戦争の緒戦で連合軍機を圧倒した零戦が、なぜ最後はあんな悲惨な運命をたどったのか。それを突き詰めると日本人の本質みたいなところに行きつくんじゃないかと思っています」

と、岩下邦雄・元海軍大尉は語った。平成9（1997）年秋のこと。岩下は昭和19（1944）年7月、硫黄島上空の空戦からフィリピン、沖縄、本土防空戦と、大戦末期の圧倒的に不利な状況のなか、指揮官として戦い抜いた人である。私が岩下と出会ったのは平成7（1995）9月、長野で行われた旧海軍の戦友会でのこと。以後、折に触れインタビューを申し込んだが断られ、2年が経った平成9（1997）年秋にようやく重い口を開いてくれたのだ。

岩下は大正10（1921）年、長野県飯田に生まれた。男4人、女2人の6人きょうだいだったが、なかでも3歳年上の次兄・豊の影響を受けて成長する。豊は飯田中学校で1年から5年まで級長（成績がトップ）をつとめた優等生で、邦雄にとっても自慢の兄だった。

飯田中学校を卒業後、兄に倣って海軍兵学校（六十九期）に進む。巡洋艦羽黒、青葉乗組を経て飛行学生となり、一番の成績で卒業。戦闘機搭乗員となる。兄・豊も飛行学生を首席で卒業、艦上爆撃機の搭乗員になっていた。兄弟で飛行学生を首席で卒業した例はほかにないという。

兄・豊は昭和17（1942）年5月に結婚、姓が石丸と変わり、同年10月26日、日米機動部隊が激突した南太平洋海戦で空母瑞鶴艦爆隊を率い、戦死した。米空母ホーネットに一弾を命中させたが対空砲火に被弾、なんとか味方艦隊上空にたどり着いたもののそこで力尽き、海上に不時着水。駆逐艦に救助され、「ズイカク……」とひとこと発してこと切れたと伝えられている。

零戦こそ わが恋人

岩下邦雄が大分海軍航空隊で戦闘機の操縦課程を卒業したのは昭和18（1943）年2月のこと。だが、卒業した彼らを待っていたのはすさまじいばかりの消耗戦だった。戦闘機専修の同期生は35名、うち31名が終戦までに戦死している。

「ところが私は、教官としてそのまま大分空に残ることになったんです。後輩の海兵七十期出身者の指導をしましたが、その間にも、先に実戦部隊に出ていったクラスメートの戦死の情報が相次いで入ってくる。それも、出てすぐに戦死する例が多かったんです。戦闘機乗りは一度失敗したら次はない。彼らの戦死の状況や戦訓を徹底的に研究したから、私は生き残ったと思っています。いわば戦没した同期生に生かされたんじゃないかと」

そして昭和18年11月、第三〇一海軍航空隊に転勤。三〇一空は新鋭の局地戦闘機雷電（らいでん）で編成される予定の航空隊だった。

「私は零戦が大好きで、零戦こそわが恋人、零戦で死ねたら悔いはない、と思っていました。ところが雷電は、スマートな零戦とは似ても似つかぬずんぐりした不格好な姿で、率直に『いやだなあ』と思いました。設計したのは零戦と同じく三菱の堀越二郎さんでしたが、急激な操舵ですぐに失速するなど操縦のむずかしい飛行機でしたね。

戦後、昭和30（1955）年頃、三菱のテストパイロットにスカウトされ、堀越さんに天麩羅をご馳走になったことがあります。そこで『あのすばらしい零戦をお作りになった堀越さんが、どうして雷電のような飛行機をお作りになったんですか？』と、いま思えばたいへん失礼なことを聞きました。堀越さんはちょっと嫌な顔をしてお答えになりませんでしたが、ずいぶん後になって、堀越さんが『私が設計した飛行機のなかで雷電が最高の飛行機と考えている』と書いておられたことを知り、冷や汗が出たのを憶えています。

私も含めて当時の戦闘機乗りは零戦がすべての基準になっていて、新しいものを受けつけなかった。これは反省しないといけませんね」

だが、昭和19（1944）年6月15日、米軍によるサイパン島上陸作戦が始まると、日本海軍は硫黄島に基地航空部隊を集結させ、米機動部隊と上陸部隊に反復攻撃をかけることとし、三〇一空も硫黄島に投入される。硫黄島からサイパンへの長距離攻撃には航続距離の短い雷電は使えない。そこで三〇一空では、せっかく揃えた雷電を厚木の第三〇二海軍航空隊に引き渡し、零戦をかき集めて硫黄島に進出した。

零戦で硫黄島、紫電でフィリピン

岩下は7月4日、米艦上機の硫黄島空襲を邀撃したさい、グラマンF6F戦闘機1機を撃墜している。

「私の接近に気づかない敵機に数十メートルの至近距離から機銃弾を浴びせると、主翼の一部が吹っ飛んだ。驚いて振り返ったパイロットの飛行眼鏡と白いマフラーがはっきりと見えた瞬間、敵機はパッと炎に包まれて真っ逆さまに海中に墜落しました。

飛行場に着陸すると、地上で見ていた整備員たちは喜んで迎えてくれましたが、私の網膜には撃墜した米パイロットの顔が焼きついて離れなかった。空戦が終わると硫黄島は激しい艦砲射撃を受けましたが、それが一段落すると、夜、海岸に出てグラマンが墜落した方角に向かってそっと手を合わせました」

わずか数日間の戦闘で硫黄島の日本海軍航空部隊は壊滅。生き残った搭乗員は迎えの輸送機で内地に還る。三〇一空は解隊され、岩下は戦闘第七〇一飛行隊の分隊長となった。

「ところがこの飛行隊も、私にとっては残念なことに零戦ではなく局地戦闘機紫電（しでん）の部隊でした。水上機専門の川西航空機が開発した水上戦闘機強風をもとに作られたもので、メーカーの陸上機の経験不足ゆえか、主脚の故障が多かった。エンジンの潤滑油漏れにもずいぶん悩まされました。飛行隊長の新郷英城少佐はそんな紫電が大嫌いで、故障で右脚が出ず片脚着陸をした翌日、海軍省人事局に赴き、帰ってくるなり私を呼んで、『今日から君が隊長だよ』と。私が飛行隊長にされてしまったんです」

しかし岩下は急性虫垂炎の手術のため、10月12日から16日の台湾沖航空戦、10月17日の米軍のフィリピン・スルアン島上陸とそれに続く比島沖海戦には間に合わず、代わりに白根斐夫少佐が戦闘第七〇一飛行隊長になる。病の癒えた岩下が、第三四一海軍航空隊戦闘第四〇一飛行隊長として紫電隊を率い、フィリピン・ルソン島のクラーク・フィールドにあるマルコット基地に進出したのは昭和19年11月のことだった。

「クラーク基地一帯には抗日ゲリラが多数潜入していて、住民も日本軍に敵意を持っているようでした。飛行場の近くに不時着した搭乗員の多くは物品を奪われて惨殺され、空中も地上も敵ばかり。安心できるのは基地の中だけでした。また、形が似ていたために、紫電がグラマンF6Fと間違えられて日本陸軍の対空砲火に撃墜されたこともあります。

あとで知って驚いたんですが、クラークに10ある飛行場のうち、海軍の飛行場はマニラとアパリの二つしかなかった。我々がいたマルコットをふくめ、あとは全部、陸軍の飛行場に間借りしていたんです。ですから、設備も食料も不十分で、主食はサツマイモばかり。いったいわが海軍はなにをしていたのか、と思いますね」

生きながらえたのは13名

紫電隊は機体の故障に悩まされながらも連日、レイテ戦線支援の船団護衛や邀撃戦に出撃した。岩下が率いる紫電8機が、三号爆弾（空中爆弾）で米陸軍の大型爆撃機・コンソリデーテッドB-24を3機を一度に撃墜したこともある。

「12月15日、クラークの海軍機の総力を挙げてミンドロ島に上陸する米軍攻略部隊を攻撃することになり、私は12機を率いて艦爆（急降下爆撃）隊の掩護にあたりました。ミンドロ島沖に到達したとき、海面を見て驚きました。バケツ一杯の羽毛をまき散らしたように無数の艦船が海面を埋め尽くしている。私は、艦爆隊が全弾命中させてもかすり傷にもならないだろうな、とそんなことをふと思いました」

昭和20年1月7日、ルソン島のリンガエン湾に来襲した米上陸部隊攻撃のため出撃を命じられた紫電隊は、出撃直前に米軍機の機銃掃射を受け、壊滅状態になる。9日、ルソン島に米軍が上陸を始めると、日本海軍では飛行機を失った搭乗員を台湾に帰すことになり、残りの整備員や地上勤務の者は陸戦隊に編入される。現地に残された三四一空の隊員は約500名。優勢な米軍との不慣れな陸上戦闘で大半が戦死し、終戦まで生き長らえたのは米軍の捕虜になった13名だけだという。

零戦のすぐれた旋回性能

台湾経由で内地に引き揚げた岩下は、こんどは横須賀海軍航空隊に転勤を命じられる。

「4月1日、米軍が沖縄本島に上陸したのを受け、4月6日、笠之原基地の第二〇三海軍航空隊（二〇三空）戦闘第三一二飛行隊へ増援する零戦の空輸を命じられ、12機を率いて横須賀から笠之原に飛んびました。笠之原に着いたときにはすでに暗くなっていて、着陸灯を頼りに着陸すると、基地は、何やらものものしい雰囲気でした。ちょうど、沖縄への航空総攻撃・菊水一号作戦で出撃した飛行機が相次いで帰還する時間だったんです。そこで二〇三空司令・山中龍太郎大佐に空輸完了の報告をしたところ、『ちょうどよいところに来てくれた。実は今日、飛行隊長の神崎國雄大尉が奄美大島上空で戦死したので、当分の間、君に戦闘機隊の指揮をとってもらいたい。空輸搭乗員も全員一緒に戦ってもらう。横空司令にはこちらから了解をとるから』と言われた。全く思いがけず、私たちも菊水作戦に参加することになりました」

と岩下は私に語っている。4月12日、「菊水二号作戦」と称して、ふたたび沖縄の米軍に対する航空総攻撃が行われた。岩下は、敵戦闘機を引きつけて攻撃隊の前路を切り開くため、各部隊から寄せ集められた零戦96機の総指揮官となり、うち33機を直接率いて出撃した。

「酸素マスクをつけて高度5000メートルで進撃しましたが、沖縄上空に到達したときには敵機の姿はなかった。海上には無数の敵艦艇が見えます。

敵戦闘機をおびき出すという目的にしたがって旋回を続けるうち、はるか下方の飛行場から赤い土煙がもうもうと上がり、敵戦闘機が続々と離陸しているのが見えた。10数分後、厚木の第三〇二海軍航空隊から派遣されていたベテランの赤松貞明少尉機が、サッと私の機に近づき、バンク（機体を左右に傾ける動作）をしながら斜め上方を指さす合図をしてきました。その方向に目を凝らすと、豆粒より小さく見える敵機の大群がこちらへ向かってくる。私は増槽（落下式燃料タンク）の投下把柄を引き、翼をひるがえして増槽が落ちてゆくのを確認すると、大きくバンクを振って戦闘開始を下令しました」

たちまち、沖縄上空で大空中戦が展開された。紅蓮の炎をあげて墜落する戦闘機、落下傘降下する搭乗員、碧い海面には墜落した飛行機の波紋があちこちに広がって見える。

「そのうちに、敵戦闘機・ボートシコルスキー（チャンスボート）F4Uコルセア4機が、私の機に攻撃をかけてきました。私の零戦は胴体に白線2本の指揮官標識をつけていたので、恰好の目標になったんでしょう、後上方から次々に攻撃をかけてくる。敵機が機銃を発射する寸前に、急旋回して敵機の腹の下にもぐり込むことで射弾をかわす動作を繰り返しながら、スピードを落とさないよう高度を下げていき、ついに数百メートルにまで下がった。こうなると、急角度で突っ込んでくる敵機は海面に激突する危険が出てきます。入れかわり立ちかわり、執拗に攻撃してもさっぱり効果がないので、とうとうあきらめたのか私を追うのをやめ、引き揚げていきました。機銃弾を撃ち尽くしたのかもしれません」

ようやく余裕を取り戻した岩下が上空を見上げると、すでに沖縄の空に敵味方の機影はなかった。岩下は単機で帰途についた。笠之原基地に着陸、機体を点検してみると、不思議なことに1発の被弾もない。岩下は、零戦のすぐれた旋回性能に礼を言いたいような気がしたと言う。

「負ける」という教育を受けていなかった

その後、岩下は4月16日の「菊水3号作戦」をはじめ、九州各地に来襲する敵艦上機や、大型爆撃機ボーイングB-29の邀撃に出撃。4月29日には三号爆弾（空中爆弾）でB-29を1機撃墜、その巨体が螺旋状に降下しながら霧島山に激突するのを見届けている。

5月に入って、岩下以下、横須賀海軍航空隊からの助っ人たちは本隊からの命令でようやく横須賀に復帰したが、その間に数名の戦死者を出していた。

「なぜ空輸部隊が、所轄外の航空隊で当初の任務以外の作戦に従事することになったのか、その間の指揮命令がどんなふうに変更されていったのか。当時説明を受けたこともなく、いまもって腑に落ちないままです。戦死した部下たちのことを思えばなおさらですよ」

そして8月15日、終戦を告げる天皇の玉音が放送される。

「びっくりしました。これまでずっと苦戦をしてきて、これは勝てない戦争だと思っていましたが、それが『負ける』という思考に結びつかなかった。いまの人には不思議に思えるかもしれませんが、負けるという教育を、我々は受けてきていないんですから」

終戦は決まっても、陸海軍にはまだ停戦命令は出ていない。大本営が自衛をのぞく戦闘行動を禁じたのは16日午後のこと、支那方面艦隊をのぞく全部隊にいっさいの戦闘行動を停止する命令を出したのは19日でその刻限は22日0時である。横須賀基地では、なおも燃料、弾薬を満載した飛行機が並べられ、搭乗員たちは戦う気まんまんで指揮所に待機していた。

「8月18日、敵機発見の情報を受け、すぐさま零戦五二型に飛び乗って発進しました。迷いは全然ない。だってまだ停戦命令を受けてませんから。私は三浦半島上空で南下してくる敵機を待ち受け、後上方から肉薄して、至近距離で機銃の発射把柄を握った。ところが機銃が故障していて弾丸が出ない。あれは悔しかった。その様子はちょうど横須賀基地から見えていたらしく、あとで飛行隊長の指宿正信少佐に、『分隊長、いいところにつけていたのに、惜しかったなあ』と言われましたよ」

これが、日本海軍戦闘機隊最後の空戦になった。

後編記事『戦後も「敵搭乗員の驚いた顔」を夢に見続けた零戦搭乗員が、戦後に明かした「敗戦の最大の理由」【太平洋戦争】』へ続く。

【つづきを読む】戦後も「敵搭乗員の驚いた顔」を夢に見続ける零戦搭乗員が、戦後に明かした「敗戦の最大の理由」【太平洋戦争】