イランを一瞬で壊滅させた「最新戦争ＡＩ」の脅威をご存じですか？通信妨害、作戦提案も朝飯前

「AIを使う国とそうでない国において、現代の戦争は物理的な破壊が始まる前に決着がついていると言っても過言ではありません。AIによるサイバー空間でのマルウェア（悪意あるソフトウェア）の攻防は、その最前線です」

こう語るのは防衛装備庁初代トップで、防衛技術協会理事長の渡辺秀明氏だ。

「AIの威力」が容赦なく発揮された

渡辺氏がAIの軍事利用について語る。

「AIは人間のハッカーよりも遥かに巧妙に敵のシステムに侵入し、通信を遮断し、インフラを麻痺させます。通信妨害において、AIは驚異的な力を発揮する。かつては周波数を手動で特定していましたが、今ではAIが自動で敵の通信パターンを学習し、瞬時に最適な妨害手段を提案します。この結果、サイバー空間での優位性を確保できない軍隊は、戦う前に視界を奪われ、耳を塞がれることになるのです」

戦争AIの威力が容赦なく発揮されたのが、ハメネイ師に対する「斬首作戦」だった。2月28日早朝、米軍とイスラエル軍は作戦開始からわずか11分でイランの最高指導者の暗殺に成功した。

米空軍元中将で、軍事AIに精通するジョン・N・T・シャナハン氏が解説する。

「近年の米軍の軍事作戦において、AIはもはや実験段階ではなく、実戦で意思決定を支援するのに重要な役割を果たしています。

具体的には、まず衛星画像、偵察機やドローンによるセンサー情報、通信傍受、現地からの報告など多種多様で膨大なデータが収集されています。これらが米AI企業、パランティア・テクノロジーズによるデータ統合プラットフォーム『ゴッサム』などを通じて整理され、AIが分析可能な形式に変換されます。情報を可視化し、異なるデータを統合することで、攻撃対象の重要性や作戦リスクなどを把握できるようにするのです」

究極の兵士であり、理想の指揮官

次に登場するのが、米アンソロピックが開発した生成AIモデル「クロード」だ。

「AIモデルが統合データを分析し、敵の動きや潜在的脅威を評価し、ターゲットの優先順位を算出します。また、作戦シナリオのシミュレーションを行い、空爆ルートや防空システムの反応、反撃の可能性などを事前に計算する。これらの結果を元に、司令官が複数の作戦案を比較し、最適な判断を下すのです」（同前）

トランプ大統領がハメネイ師暗殺を指示したときには、すでに軍事AIによって成功が約束されていたわけだ。防衛技術協会主席技師の犬塚博誠氏が補足する。

「クロードが作戦分析に投入された演習では、わずか24時間で1000件以上の攻撃対象を抽出・分析するという、生身の人間では到底不可能な処理能力を見せつけました。

従来の人間による分析では数日、あるいは数週間を要していたプロセスをAIは瞬時に完了させる。この圧倒的な速度こそが、戦略、兵站、戦術、武器の使用などの最も効率的な運用を可能にし、現代戦における勝利を決定づける要因になりつつあります」

軍事AIは24時間、不眠不休で情報を分析し、最良の作戦を提案し続ける。

「軍事的な観点から見れば、AIは『究極の兵士』であり、『理想の指揮官』です。人間のように疲れることもなく、恐怖に怯えることもありません。極限状態の戦場において、有能な指揮官であっても疲労やストレスで判断力が鈍るのは避けられませんが、AIにその弱点はありません。電力さえ供給されていれば、常にその瞬間の最適解を導き出し続けるのです。

AIの軍事利用は『導入するか否か』という段階を過ぎ、『いかに優位に立ち、かつ制御するか』というフェイズに移っています。AIを使わない側が一方的に屠られる現実がある以上、効率化の追求は止まりません」（前出・渡辺氏）

【後編記事】『倫理観ゼロのAIが「核兵器を容赦なくぶっ放す」ヤバすぎる時代へ…米国のイラン攻撃で「軍事AIのリスク」判明』へつづく。

「週刊現代」2026年3月30日号より

【つづきを読む】倫理観ゼロのAIが「核兵器を容赦なくぶっ放す」ヤバすぎる時代へ…米国のイラン攻撃で「軍事AIのリスク」判明