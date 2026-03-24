【略語クイズ】「UNESCO」はなんの略？正式名称を答えられる人は少ないかも…！

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！

「UNESCO」はなんの略語？

「UNESCO」はなんの略か知っていますか？

ヒントは、世界遺産に関係していて、「教育」「科学」「文化」がキーワードのある機関です。

あなたは正解がわかりましたか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。