【略語クイズ】「UNESCO」はなんの略？正式名称を答えられる人は少ないかも…！
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！
「UNESCO」はなんの略語？
「UNESCO」はなんの略か知っていますか？
ヒントは、世界遺産に関係していて、「教育」「科学」「文化」がキーワードのある機関です。
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization」を略した言葉でした！
UNESCOとは、日本名で「国際連合教育科学文化機関」のこと。
国際連合の専門機関のひとつである「UNESCO」は、諸国民の教育や科学、文化の協力と交流を通じて、世界の平和と安全に貢献することを目的としています。
現時点では世界194ヵ国が加盟しており、日本は1951年7月2日に60番目の国として加盟したのだそうですよ。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
《参考文献》
・『デジタル大辞典』（小学館）
・『文部科学省ホームページ』
ライター Ray WEB編集部