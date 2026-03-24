春のセンバツ高校野球で紫紺の大優勝旗を目指す常連校・大阪桐蔭に対しては、全国から有望な選手を"集めすぎ"だとの批判が絶えない。一方、世代が変わっても結果を残し続ける同校が「球児をどう育てているか」に光が当たることは意外にも少ない。西谷浩一監督（56）は、令和の高校球児に何を、どう伝えているのか。ノンフィクションライターの柳川悠二氏が迫った。（文中敬称略）【前後編の前編】

【写真】最後の日本一は2022年センバツ マウンド上で喜ぶ選手たち

センバツに向けて宣言「10回目の日本一を狙いにいこう」

大阪桐蔭の監督である西谷浩一にとって、年末から正月にかけた1週間は、年間を通して唯一、グラウンドを離れて野球と距離を置く時間だ。今年も例年通り、家族と淡路島でゆっくり過ごそうとしていた。しかし―─。

「眠る前につい手帳を開いて、ケガ人の様子はどうか、ピッチャーの頭数は揃うだろうか、と考えてしまう。（今春から）DHが導入されますから、メンバー選考もこれまでとは（様相が）違ってくるかもしれません」

2026年の初練習の日、学校のある大阪府大東市の野崎観音に参拝した西谷は、センバツに向けてこう宣言した。

「大阪桐蔭として10回目の日本一を狙いにいこうと選手に伝えました」

西谷が1998年に監督に就任して以降、大阪桐蔭は28年間で春4回、夏4回の全国制覇を遂げ、西谷の甲子園通算勝利数は歴代最多となる70勝に達した。稀代の名将でありながら、西谷はメディアの前では常に謙虚な回答に終始し、自身の記録や数字に対する執着心を口にすることはない。だからこそ、優勝回数にこだわる発言は意外でもあった。

「（前任の長澤和雄監督が）1991年夏に初出場・初優勝したあと、なかなか甲子園に届かなかった。2000年代に入って出られるようになり、2010年代にはけっこう勝たせてもらいました。2020年代に入った時に、『先輩たちを超えるような10年にしよう』と当時の選手に伝えましたが、2022年の春を最後に日本一から遠ざかっていますし、昨年1年間、甲子園には出られなかった……」

西谷は「生意気な言い方ですが」と続けた。

「2大会出ていなかったわけですが、僕自身はもっと長らく出ていないような気がしていますし、この子たちは"甲子園に飢えている代"です」

大阪桐蔭は寮の部屋数の関係上、野球部員を一学年約20人に限った少数精鋭の軍団だ。中学時代に日本代表を経験したようなエリート球児が全国より集まり、時には「選手を集めすぎ」という批判の声も上がる。

しかし、私はそうした意見に強い抵抗を覚える。中学時代の実績や身体能力に長けた選手の頭数を揃えれば甲子園で勝てるわけではないだろう。個の力を集結させ、日本一の競争を促し、集団の力として結束させることが指揮官の役割であり、西谷の突出した才覚なのだ。

主将のノートに綴った「心から野球をしろ」

藤浪晋太郎（現・横浜DeNA）や森友哉（現・オリックス）らを擁し、同校初の春夏連覇を達成したのは2012年。以来ずっと安定的に甲子園に出場し、白星をあげている。高校野球の歴史においてこれほど長期にわたって一時代を築いた学校はないだろう。

時代が移り変わっても、西谷が球児を甲子園に導き続ける秘訣とは何か。

令和の高校野球ではスマホを使って監督と選手がやりとりをしたり、クラウドサービスを使って部員が練習内容を共有したりする学校も珍しくない。そんななか、大阪桐蔭には携帯電話禁止の校則があり、練習や寮生活で不可欠とされる携帯電話を所持できなかった（今春より解禁予定）。それゆえ、西谷と選手のコミュニケーションツールは、実にアナログな「野球ノート」だ。

選手たちは全体練習や自主練を終えた夜にペンをとり、翌朝、担当の選手が各人のノートを集めて西谷に提出する。

「昨日の練習で良かったことや悪かったこと、今日の練習でやりたいことなどを書いてもらいます。本来は1対1で選手と話したうえで練習に臨んだほうが良いに決まっているんですが、現実的には難しい。選手たちが今何を考えているのかを知るための最低限の情報入手手段が野球ノートです」

授業の合間に西谷が目を通し、コメントを添える。3学年（約60人）が揃う春から夏にかけてはひとり1分と計算しても1時間はかかるだろう。

「もっとかかります。ただ、授業や来客などによって読めない日がどうしてもある。その時は練習の前に『ごめん、今日は読めてない』と選手たちに謝ってから練習をスタートさせます」

今年のチームの主将で、二塁手の黒川虎雅は言う。

「野球ノートに西谷先生からの返信として、『心から野球をしろ』と書かれていたことがありました。ただ野球をするだけじゃなく、感謝の気持ちを込めながら練習と向き合う。その言葉は自分の中で刺さりました」

西谷は黒川のノートに書いた一節について次のように解説した。

「メンバー発表の前にもなると、結果ばかりを求めてイライラしたり、"メンバーを外れそうだ"とマイナスなことばかりをノートに書く選手がいます。バッティング練習で納得がいかないと、ふて腐れるような態度をしてしまう選手もいる。打撃投手を務めてくれた後輩や守備に就いてくれた選手に失礼だと諭し、『野球をやっているのではなくやらせてもらっているんだよ』という意味を込めて『心から野球をしろ』と伝えています」

精神面の助言だけでなく、技術的なアドバイスをノートにしたためることもある。内外野を守り、四番を任される谷渕瑛仁が話す。

「自分は（打ちたいという）欲が出てしまうと、内側でバットを振ることができず、身体が流れてしまう癖があることを指摘されました。『欲を出さずにセンター中心のチームバッティング』とずっと言われています」

2018年のチームには、部員をまとめる主将の中川卓也（現・東京ガス）や副主将の根尾昂（現・中日）らによる「幹部ノート」も存在した。個人のことは書かず、チームとして進むべき方向性を意見交換するノートだ。西谷が語る。

「常に幹部ノートを設けているわけではなく、主将がしっかりし過ぎていて、主将を支える幹部らが心許ない時なんかに活用します。今年のチームは必要性を感じていないのでやっていません」

高校野球は毎年、選手が入れ替わる。チーム作りも毎年同じではない。

（後編に続く）

【プロフィール】

柳川悠二（やながわ・ゆうじ）／1976年、宮崎県生まれ。法政大学在学中からスポーツ取材を開始し、主にスポーツ総合誌、週刊誌に寄稿。2016年に『永遠のPL学園』で第23回小学館ノンフィクション大賞を受賞。他の著書に『甲子園と令和の怪物』がある。

※週刊ポスト2026年4月3日号