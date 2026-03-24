障がい者専門の風俗嬢が実際にしている、重い知的障害を抱えた男性への「性教育」の伝え方

一般社団法人「輝き製作所」の所長として、性教育を普及するための講演会などを行いながら、「障がい者専門風俗」を運営する小西理恵さん。数回にわたるインタビューを通し、これまで障がいのある人の「性」があまり語られてこなかったことや、現場で起こっている出来事などを伝えてきた。漫画『障がい者専門風俗嬢のわたし』は、小西さんの実体験を通し、その現実をセミフィクションとして描き出した作品だ。

前回紹介した第6話「姉の葛藤」には、重い知的障がいのある20歳の弟を支える25歳の女性が、弟の性の芽生えに直面し、誰にも相談できないまま追い詰められている姿が綴られていた。

障がい者専門風俗「またたき」の代表・しずくたちは、家族だからこそ背負わされがちな責任と孤独を抱える女性、そして当事者を救うことができるのか。

その問いに向き合う続編・第7話「涙を流さなくていいように」を紹介する。

性に目覚めた弟

障がい者専門風俗「またたき」に連絡をしてきた女性には20歳になる重い知的障害を抱えた弟・ななと（なーくん）がいる。知的能力は2〜3歳児であり、簡単な言語しか理解できない。

ある日、弟が性に関して興味を持ち始めた。初めは自室での自慰行為だったが、次第に家の外でも行うように。姉である女性は、「私がどうにかしなくては」と思いつめ、弟の性処理を試みようとするも、ぎりぎりのところで思いとどまり、「またたき」に連絡を取ったのだ。しかし、もしななとが風俗を利用し女性の体を知ったことで、2〜3歳児の知能である弟はその後、自制が効くのだろうか。もしかして犯罪を起こしてしまったりしないだろうかと、不安は拭いきれない。

果たして「またたき」代表のしずくは、ななとに性教育を理解してもらうことができるのだろうかーー。

言葉以外のコミュニケーションも使って

相談者の女性に、知的障がいや言語障がいなどで意思の疎通が難しい場合、「絵カード」というコミュニケーションツールがあることを説明するしずく。

そのカードには、男女が手を繋いだり抱き合ったり、キスをしている姿や、女性のランジェリーなど、さまざまな性に関するものが描かれていた。

しずくは女性にこう告げる。

「プレイ内容の説明だけでなく 性にまつわるルールもお伝えしやすくなるので」

「またたき」はデリバリーヘルス。風俗店がなぜ性に関するルールまで伝えるのだろう。女性の疑問に、しずくは、性的接触をすることに対して恐怖を感じたり、勃起した自分の体の変化が理解できず不安になる人もいるからだと話す。そしてさらにしずくは言葉を続ける。

「『勃起しているから射精させればいい』というわけではないことも多々あるので…」

しずくの側で二人のやりとりを聞いていた新米のつくしがハッとした表情で「確かに」と納得する。

例えば空腹だからといって、食べ物なら何でもいいわけではない。適当に与えられたものを口にしても、それはただ空腹を満たすだけ。

それと同じように、ただ射精させるだけの行為も、性欲を満たしているだけなのではないか、と感じたのだ。

それは「性」の1ピースに過ぎず、すべてではない。

性欲を満たすことだけが、「性」の本質ではないはずだ。人と人が触れ合い、会話から生まれる安心や温もりといった大切な要素が欠けているように感じたのだ。

しずくはつくしと、画面越しに女性へと話しかける。

「だからななとさんの場合も『性欲』ではなく『体のこと』として広い視野で接していけば『性欲』との付き合い方も上手にできるようになるかと」

それを聞いていた女性の顔が青ざめる。

「…わ、私…」

「勃起しているんだから発散させればいい、と思い込んでいました」

家にはアダルト雑誌があるわけでもなく、ななとはパソコンも使えない。女性は、弟が何に興奮して勃起しているのか想像もできず、もしかして姉である自分に「女」を感じているのでは…とまで想像し、恐怖を感じていたと話した。

しずくは、落ち込む女性に優しく話しかけた。

「わからないことは誰だって怖いです

どうかご自分を責めないでください」

ななととの面談

数日後、しずくとつくしは相談者女性らが住む自宅を訪問。そこで初めて、ななとと対面する。

ななとには事前に、相談者の女性が「体のことを教えてくれる人がくるよ」と話してあった。テーブルについたななとに早速しずくが話しかける。

「最近ななとさんがおちんちんをよく触っている、とむつみさん（相談者女性）から聞きましたが、おちんちんを触るとどんな感じなのかな？」

それに対し、ななとは笑顔で体を揺らしながら答える。

「ほっほっほっほっほっ」

しずくは彼の反応を見て嬉しそうに話した。

「気持ちいいんだね

よかった〜」

「それってね『マスターベーション』っていう名前があるんだ

覚えてあげてね」

何がしたい？

さらにしずくは、マスターベーションには「お約束がある」ことを説明する。

「お家で一人になれる場所でするんだよ

他の人に見せたり、お外ではしない

それがお約束なの」

ななとはその言葉を聞き、元気よく返事をした。

「はい！」

その後、しずくはサービス当日にななとがどんなことをしたいかを探ることに。

「ななとさん、私としたいことって何かあったりする？

私はね、ななとさんといろんなことができるの」

そして先ほど使用した絵カードを再び取り出した。

「このイラストみたいにちゅーをしたり」

「くっついたり」

しずくが男女の抱き合っている絵カードを見せると、ななとが指を差した。彼がしたいこと、それは触れ合うことだった。

伝え方の工夫

「じゃあ次回マスターベーションの練習と

いっぱいくっつく、をやろうね」

しずくはななとに、当日のことを説明をする。そして最後に「○×クイズ」をしようとななとに提案する。

「マスターベーションを見せてもいい人はだーれだ！」

クイズを出したしずくは、自分の顔を指さし「七居さん（しずく）」と言うと、ななとは堂々と「○」のカードを挙げた。

さらにクイズは続く。

「知らない人」

「×」

「バスに乗っている人」

「×」

「ケアマネージャーさん」

「×」

「マスターベーションをしてもいいところはどーこだ！」

「家の外！」

「×」

ななとが全問正解を達成した瞬間、姉はようやく心からの安堵の表情を見せた。

面談が無事に終わり、次回はいよいよサービスを迎えることに。

伝え方は一人ひとり違う

漫画の中では、イラストの絵カードを使ってコミュニケーションを取っていることを紹介しているが、小西さんは実際の現場では、すべての人に同じような対応をしていない。例えば、紙に描かれたコップの絵では理解できず、実物を見せたほうが納得できる人もいる。

「『何を伝えるか』だけでなく、『どう伝えるか』も常に考えています。サービスをする前に、私たちがどれだけご本人を理解できるかが最も必要なことだと思っています」（以下、小西理恵さん）

自分の体なのに

漫画に登場する家族のように、当事者の「性」に向き合える家族ばかりではないのが現実だ。家族に内緒で連絡を取ってくる当事者も少なくないという。

「主には、病気や事故をきっかけに、後発的に身体に障害を抱えた方は、これまで自分でできていたことに関して、あらゆる場面で周囲の手を借りることに抵抗があります」

その中で「性」に関することまで、誰かに話し、理解や判断を委ねなくてはならない状況が生まれる。

「重度の身体障害のある男性から、そのもどかしさや辛い胸の内を聞きました」

『僕たちは、障害を抱えているだけなのに、どうして性のことまで誰かに許可を取らないといけないんだろう』

「とくに家族にはなかなか打ち明けられないという方は多いんです。その場合、支援者の中に一人でも一緒に考えてくれる方がいると救われますが、現実には相談相手が見つからず、その思いを一人で抱えています。

けれど、私たちのサービスを利用するには、待ち合わせの場所まで誰かに付き添ってもらう必要がありますし、料金もかかります。お金の管理をご家族がしている場合はどうしても説明が必要になるでしょう。

だからこそ、ご本人が勇気を出して『自分にも性はある』ことを伝えてほしいです。そのあとは、私たちが全力でお手伝いをします」

【小西理恵】

「一般社団法人輝き製作所」所長。「障がいと性」を当たり前にすることを目的とし、障がい福祉に関わる支援者、障がい者家族に向けた講演会活動に加え、障がい者専門風俗嬢としても活動。

電車の中でモゾモゾ…。身体は大人、心は子ども。25歳の姉が衝撃を受けた、重い障害を抱える弟の性の芽生え