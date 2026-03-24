蓬莱舞、写真集の未公開カット掲載 ランジェリーにも初挑戦「自然体で撮影できました」
「制コレ22」でグランプリを受賞、グラビア活動にとどまらずドラマや映画にもその活動の幅を広げている蓬莱舞が、24日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場した。
【写真たくさん】続々登場！魅惑のマシュマロボディを見せた浜辺ゆりな
3月31日に発売される2nd写真集『ラストシーン』の、未公開カットを独占先行掲載されている。5ページにわたるグラビアでは、初挑戦となるランジェリーカットも掲載。「意外と緊張しないで、自然体で撮影できました」と語っており、写真集への期待も膨らむ一方だ。
同誌には、あまつまりな、加藤愛梨、五木ゆうり、成海有紗、浜辺ゆりならも登場する。
【写真たくさん】続々登場！魅惑のマシュマロボディを見せた浜辺ゆりな
3月31日に発売される2nd写真集『ラストシーン』の、未公開カットを独占先行掲載されている。5ページにわたるグラビアでは、初挑戦となるランジェリーカットも掲載。「意外と緊張しないで、自然体で撮影できました」と語っており、写真集への期待も膨らむ一方だ。
同誌には、あまつまりな、加藤愛梨、五木ゆうり、成海有紗、浜辺ゆりならも登場する。