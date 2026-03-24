木崎ゆりあ、大胆すぎる未収録カット公開 ブラマヨ小杉は興奮「あの頃よりドキドキさせられてるやん！」
2009年にアイドルグループ・SKE48に加入し、その後2014年にAKB48へ移籍。卒業後は舞台を中心に俳優活動を続けている木崎ゆりあ（※崎＝たつさき）の3rd写真集『アップデート中』が25日、扶桑社から発売される。この度、帯コメント、および写真集未収録の本人お気に入りカットが解禁となった。
【写真集】「ゆりあちゃんやーー!!」小杉も興奮した木崎ゆりあの大胆カット
本作は2月11日に30歳の誕生日を迎える彼女のアニバーサリー写真集として企画。俳優として、一人の女性として新たなステージに進む前に、20代最後の姿をカメラに収めるべく、まだ人生で一度も訪れたことのないベトナム・ハノイでロケを敢行した。
グラビアは2017年に発売した2nd写真集以来であったが、ノスタルジックな街並みと、活気あふれる人々の日常が交錯する環境の中で、より自然体な姿をカメラの前で披露している。
帯コメントはお笑いコンビ・ブラックマヨネーズの小杉竜一氏が筆を取った。かつて彼女とバラエティ番組で共演し推しメンを公言。「ゆりあちゃんやーー!!」という名言は現在もファンの間で使われ続けるほど親しまれている。「あの頃よりドキドキさせられてるやん！」という一文は、まさにファンの想いを代弁するストレートな気持ちが表れている。
3rd写真集発売を記念したお渡し会イベントを東京・名古屋の2都市にてそれぞれ開催する。28日は名古屋・ジュンク堂名古屋店、29日は東京・書泉グランデで行う。現在予約受付中となっている。
■ブラックマヨネーズ・小杉竜一 帯コメント
「ゆりあちゃんやーー!!」
16年たっても、まだ叫ばせてくれるん?!
しかもあの頃よりドキドキさせられてるやん！
■木崎ゆりあ コメント
帯コメントを誰にお願いしたいか聞かれた時に即決で小杉さんや！！と顔が浮かびました。推しメンとして見つけて下さってから16年も経っているのにとっても素敵な帯コメントを書いてくださりました。うれしすぎる！ヒーハー！
■開催写真集発売記念お渡し会・券種別特典内容
【1冊券】
・写真集1冊手渡し(サインなし)
【3冊券】
・写真集1冊手渡し(その場サイン)+写真集2冊(サインなし)
・ランダム生写真1枚(絵柄5種)
【5冊券】
・写真集1冊手渡し(その場サイン)+写真集4冊(サインなし)
・サイン付きチェキ撮影(2ショットor1ショット)
・ランダム生写真3枚(絵柄5種)
【10冊券】
・写真集1冊手渡し(その場サイン)+写真集9冊(サインなし)
・サイン付きチェキ撮影(2ショットor1ショット)
・30秒動画コメント(スタッフがお客様のスマホを預かり撮影)
・ランダム生写真5枚コンプリート(絵柄5種)
【ゆりあぴーす券（30冊券）】
・写真集1冊手渡し(その場サイン)+写真集29冊(サインなし)
・サイン付きチェキ撮影(2ショットor1ショット)
・30秒動画コメント(スタッフがお客様のスマホを預かり撮影)
・ランダム生写真5枚コンプリート(絵柄5種)
・木崎ゆりあ責任編集「アップデート中」小冊子
【写真集】「ゆりあちゃんやーー!!」小杉も興奮した木崎ゆりあの大胆カット
本作は2月11日に30歳の誕生日を迎える彼女のアニバーサリー写真集として企画。俳優として、一人の女性として新たなステージに進む前に、20代最後の姿をカメラに収めるべく、まだ人生で一度も訪れたことのないベトナム・ハノイでロケを敢行した。
帯コメントはお笑いコンビ・ブラックマヨネーズの小杉竜一氏が筆を取った。かつて彼女とバラエティ番組で共演し推しメンを公言。「ゆりあちゃんやーー!!」という名言は現在もファンの間で使われ続けるほど親しまれている。「あの頃よりドキドキさせられてるやん！」という一文は、まさにファンの想いを代弁するストレートな気持ちが表れている。
3rd写真集発売を記念したお渡し会イベントを東京・名古屋の2都市にてそれぞれ開催する。28日は名古屋・ジュンク堂名古屋店、29日は東京・書泉グランデで行う。現在予約受付中となっている。
■ブラックマヨネーズ・小杉竜一 帯コメント
「ゆりあちゃんやーー!!」
16年たっても、まだ叫ばせてくれるん?!
しかもあの頃よりドキドキさせられてるやん！
■木崎ゆりあ コメント
帯コメントを誰にお願いしたいか聞かれた時に即決で小杉さんや！！と顔が浮かびました。推しメンとして見つけて下さってから16年も経っているのにとっても素敵な帯コメントを書いてくださりました。うれしすぎる！ヒーハー！
■開催写真集発売記念お渡し会・券種別特典内容
【1冊券】
・写真集1冊手渡し(サインなし)
【3冊券】
・写真集1冊手渡し(その場サイン)+写真集2冊(サインなし)
・ランダム生写真1枚(絵柄5種)
【5冊券】
・写真集1冊手渡し(その場サイン)+写真集4冊(サインなし)
・サイン付きチェキ撮影(2ショットor1ショット)
・ランダム生写真3枚(絵柄5種)
【10冊券】
・写真集1冊手渡し(その場サイン)+写真集9冊(サインなし)
・サイン付きチェキ撮影(2ショットor1ショット)
・30秒動画コメント(スタッフがお客様のスマホを預かり撮影)
・ランダム生写真5枚コンプリート(絵柄5種)
【ゆりあぴーす券（30冊券）】
・写真集1冊手渡し(その場サイン)+写真集29冊(サインなし)
・サイン付きチェキ撮影(2ショットor1ショット)
・30秒動画コメント(スタッフがお客様のスマホを預かり撮影)
・ランダム生写真5枚コンプリート(絵柄5種)
・木崎ゆりあ責任編集「アップデート中」小冊子