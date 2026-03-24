アイドルグループ・＝ＬＯＶＥの瀧脇笙古と山本杏奈が・ＣＳフジテレビＯＮＥの「プロ野球ニュース２０２６」のＭＣに就任することが２４日、分かった。２人は木曜日を担当する。

「プロ野球ニュース」は今年４月で地上波での番組誕生から５０周年、ＣＳ放送開始から２５周年を迎える。節目を迎える名物番組の木曜日の顔として、アイドル界きっての野球通の２人が就任。昭和・平成・令和を代表する総勢２３人のレジェンド解説者とともに、番組を盛り上げる。

ＤｅＮＡファンの瀧脇は「自分はキッズ・チアをやっていたので、横浜スタジアムで小さいころから踊っていました」とハマスタとのつながりを明かし「５０周年という歴史ある番組なので今は、とても緊張しています。自分が好きな野球のことをもっと知ることができると思うので、野球用語等もどんどん勉強して、あまり野球に詳しくない人にも興味を持ってもらえるように一緒に勉強しながら野球の楽しさを伝えていきたいと思っています」と意気込んだ。

一方、広島ファンの「高校生の頃から友達と球場に観戦に行ったり、父と観戦に行ったりして楽しんでいます。ダンスを習っていたのでマツダスタジアムで踊った経験もあります」と述懐。「笙古（瀧脇笙古）と一緒にＭＣができることが何よりうれしいです。歴史のある番組なのでプレッシャーもありますが、番組５０周年の節目に、ＭＣをさせていただけることは大変光栄に思っています。野球の楽しさを知らない人にも少しでも伝えられるように頑張ります」と決意を口にした。