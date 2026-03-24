『リブート』ネットで憶測飛び交う「まさか」「最悪の想像をしちゃう」
俳優の鈴木亮平が主演を務めるTBS系日曜劇場『リブート』（毎週日曜後9：00）の第9話が22日に放送され、視聴者の間でさまざまな考察が広がっている。
【話題の写真】ネットで”憶測”が飛び交っているシーン
物語終盤では、儀堂の部屋で冬橋にとらわれ、銃を突きつけられた早瀬が「お前は人を殺したいわけじゃないだろ？ 誰かを助けたいんだろ？ こんなことしてマチが喜ぶと思うか？」と訴えかける。
その言葉に心を動かされた冬橋は、早瀬が自力で逃げたことにしようと決断。しかしその瞬間、裏組織幹部の菊池と、冬橋のバディである霧矢が現れ、裏切りを阻止する展開となる。菊池は「今その人を逃がそうとしてましたよね？冬橋さん」と告げ、手下たちが2人に銃を向ける。そして2発の銃声が鳴り響く衝撃のラストで幕を閉じた。
この結末にSNSでは「ラストに銃声がなってまさかと絶句した」「流石に銃弾は外れてるよね？」「最終回を見るのが怖い」「冬橋の反撃だと信じたい」「早瀬と冬橋は絶対に死んでない」「これで冬橋がかばって亡くなったとか本当にやめてね？最悪の想像をしちゃう」といった声が相次ぎ、誰が引き金を引いたのか、あるいはどのような意図があったのかについて考察が白熱している。
【話題の写真】ネットで”憶測”が飛び交っているシーン
物語終盤では、儀堂の部屋で冬橋にとらわれ、銃を突きつけられた早瀬が「お前は人を殺したいわけじゃないだろ？ 誰かを助けたいんだろ？ こんなことしてマチが喜ぶと思うか？」と訴えかける。
その言葉に心を動かされた冬橋は、早瀬が自力で逃げたことにしようと決断。しかしその瞬間、裏組織幹部の菊池と、冬橋のバディである霧矢が現れ、裏切りを阻止する展開となる。菊池は「今その人を逃がそうとしてましたよね？冬橋さん」と告げ、手下たちが2人に銃を向ける。そして2発の銃声が鳴り響く衝撃のラストで幕を閉じた。
この結末にSNSでは「ラストに銃声がなってまさかと絶句した」「流石に銃弾は外れてるよね？」「最終回を見るのが怖い」「冬橋の反撃だと信じたい」「早瀬と冬橋は絶対に死んでない」「これで冬橋がかばって亡くなったとか本当にやめてね？最悪の想像をしちゃう」といった声が相次ぎ、誰が引き金を引いたのか、あるいはどのような意図があったのかについて考察が白熱している。