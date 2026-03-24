笠りつ子が122ランクアップ 佐久間朱莉33位、菅楓華53位で自己ベスト【女子世界ランキング】
3月23日付の女子世界ランキングが発表された。
【写真】笠りつ子の5年ぶりVを支えた未発表パター
国内女子ツアー「Vポイント×SMBCレディス」で優勝した笠りつ子は122ランクアップの186位にランクアップ。2位で終えた佐久間朱莉、菅楓華、神谷そらはそれぞれ33位、53位、64位に浮上。佐久間と菅は自己ベストを更新した。米国女子ツアー「フォーティネット・ファウンダーズカップ」を制したキム・ヒョージュ（韓国）は8位から自己最高4位に浮上。2位のネリー・コルダ（米国）は世界ランク2位で変わらなかった。日本勢トップの5位で終えた山下美夢有は、1ランクダウンの6位。同順位だった畑岡奈紗は16位に浮上した。世界ランク1位はジーノ・ティティクル（タイ）。2位にネリー、3位にチャーリー・ハル（イングランド）が続いている。日本勢最上位は山下。2番手からは12位西郷真央、16位畑岡、17位竹田麗央、18位岩井千怜、19位岩井明愛と続いている。今回更新された世界ランキングに基づき、75位までの選手に「全米女子オープン」（6月4〜7日、米カリフォルニア州リビエラCC）の出場資格が与えられる。
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