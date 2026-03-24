イラン情勢の先行きが不透明感を増すなか、政府や石油業界は、原油調達先の多角化を急いでいる。

ただ、輸送や精製コストの増加などの問題があり、代替先の確保は容易ではない。（下里雅臣、長沼美帆）

長期化懸念

「世界を敵に回してイランが行動に出るというのは想定範囲外だった」

石油連盟の木藤俊一会長（出光興産会長）は２３日の定例記者会見で、ホルムズ海峡が事実上封鎖されたことについての驚きを示し、「（調達先の）多角化を図っていく一つのきっかけにすべきだ」と強調した。

封鎖長期化の懸念は高まっている。エネルギー大手などは、中東以外の地域からも原油を調達しようと動き出している。政府出資の資源開発大手ＩＮＰＥＸも、権益を保有する豪州やカザフスタン、アゼルバイジャンなどを中心に、安定供給の可能性を探っている。

アラスカ・紅海

高市首相は１９日（米国時間）、トランプ大統領と会談し、米国産原油の生産拡大に日米で取り組むことを提案した。アラスカ油田での開発が想定されており、増産分を日本が調達し、日本で共同備蓄することを検討している。

アラスカから日本への原油輸送には約２週間かかるとされ、中東からの輸送よりも約１週間早い。航路にホルムズ海峡のようなリスクの高い場所がないこともメリットだ。

ただ、市場関係者によると「増産には早くても６〜１０年かかる」といい、今回の供給不安への対応には間に合わない。

中東産の原油をホルムズ海峡を通らない「紅海ルート」で運ぶ方法もあるが、パイプラインの輸送能力がネックとなり、量が限られる。紅海周辺は、イエメンの親イラン武装組織フーシ派の活動地域だという危険性も指摘される。

異なる成分

このほか、過去に調達実績があり、増産余力のある中央アジアや南米産の原油にも期待が寄せられている。経済産業省幹部によると、２０１７年まで原油を輸入していたベネズエラなどに接触しているという。

ただ、原油は産地によって含まれる成分が異なり、国内の製油所の大半は中東産の「中質油」に合わせた設備となっている。ベネズエラは「重質油」で、日本で精製するには新たに設備投資が必要となる。

中央アジアではカザフスタンからの輸入実績があるが、大半がロシア領内を通過して運ばれるため、安定調達にはハードルがある。

世界的な供給不安で原油の獲得競争は激化しており、どの地域からも調達は簡単でなくなっている。ポスト石油戦略研究所の大場紀章代表は「民間任せでは脱中東のインセンティブは働きにくい。外交のほか、コスト差を補填（ほてん）する制度など、政府による戦略的な取り組みが必要だ」と指摘する。