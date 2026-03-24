解散から2年…『M-1』3年連続準優勝芸人、“激変”姿に反響「雰囲気変わった！爆イケオジ」「めちゃくちゃダンディに!!!素敵!!!」
『M-1グランプリ』3年連続準優勝など活躍し、惜しまれながら2024年に解散した元和牛の川西賢志郎が、24日までに更新されたファッション誌『OCEANS』のインスタグラムに登場。ヒゲをたくわえた“イケオジ”姿に反響が寄せられている。
【写真あり】「雰囲気変わった！爆イケオジ」「めちゃくちゃダンディに!!!素敵!!!」解散から2年…『M-1』3年連続準優勝芸人、“激変”姿
同アカウントでは、動画が投稿。コメントとして「芸人・川西賢志郎さんのインタビュー記事が公開。ぜひご覧ください！」と紹介された。
動画の川西は少し痩せ、ヒゲをたくわえた“イケオジ”になっており、この姿に「なんかめっちゃ、渋い俳優さんみたくなって」「ホンマに味あるイケメン俳優さん過ぎて、、、、漫才が現役で見られないのは寂しいですが、過去の栄光を何度でも見れる世の中に感謝して、現在進行形の川西さんの活躍を楽しみに、応援しております！(それにしたって格好良い」「イケオジ川西さんやっぱカッコイイ」「やぁぁぁぁ！雰囲気変わった！爆イケオジ」「手足長い、スタイル良すぎる。。。」「賢ちゃん!!!めちゃくちゃダンディに!!!素敵!!!」など称賛のコメントが集まっている。
【写真あり】「雰囲気変わった！爆イケオジ」「めちゃくちゃダンディに!!!素敵!!!」解散から2年…『M-1』3年連続準優勝芸人、“激変”姿
同アカウントでは、動画が投稿。コメントとして「芸人・川西賢志郎さんのインタビュー記事が公開。ぜひご覧ください！」と紹介された。
動画の川西は少し痩せ、ヒゲをたくわえた“イケオジ”になっており、この姿に「なんかめっちゃ、渋い俳優さんみたくなって」「ホンマに味あるイケメン俳優さん過ぎて、、、、漫才が現役で見られないのは寂しいですが、過去の栄光を何度でも見れる世の中に感謝して、現在進行形の川西さんの活躍を楽しみに、応援しております！(それにしたって格好良い」「イケオジ川西さんやっぱカッコイイ」「やぁぁぁぁ！雰囲気変わった！爆イケオジ」「手足長い、スタイル良すぎる。。。」「賢ちゃん!!!めちゃくちゃダンディに!!!素敵!!!」など称賛のコメントが集まっている。