「食が細くなった人」こそプロテインを活用すべき理由！ 噛む力や消化力が落ちても手軽にタンパク質を補うコツ【DON’T DIE 100歳まで健康に生きるアルブミンの法則】

プロテインを上手に使う

タンパク質は本来、食事から摂るのが基本です。しかし現実には、毎食十分な量を食べるのは簡単ではありません。年を重ねると、どうしても食が細くなったり、噛む力や消化力が落ちてきたりして、肉や魚をしっかり食べるのが難しくなります。そこで役に立つのがプロテインです。

プロテインとは、牛乳や大豆などの食品からタンパク質を取り出し、パウダー状にしたものです。水や牛乳に溶かすだけで手軽にタンパク質を摂れるため、調理の手間がかからず、忙しい人や食事量が減りがちな人にも向いています。

筋トレやスポーツをしている若い人が飲むものというイメージが強いかもしれませんが、加齢によって筋肉量やアルブミン値の維持が課題となる人たちにとっても、プロテインは補助食品として心強い存在なのです。

では、実際どのくらいをいつ飲めばよいか紹介しましょう。

一般的な年代別プロテインの飲み方

アルブミン値を増やすための年代別プロテインの飲み方

要介護の段階別プロテインの飲み方

注：要介護3・4・5は介護者の状態による。誤嚥性肺炎を起こさないよう注意。

プロテインの種類と選び方

プロテインには、タンパク質と同様に、牛乳を原料とする動物性のもの(ホエイプロテイン)と大豆を原料とする植物性のもの(ソイプロテイン)があります。アルブミン値を上げる目的で飲むのであれば、体内での利用効率が高い動物性タンパク質がおすすめです。そのため、プロテインを選ぶ際も、動物性のホエイプロテインを基本にするとよいでしょう。

栗原毅監修「医食同源プロテイン」

肝臓専門医が本気で考えた“長生きプロテイン”。中高年に摂ってほしいNMN、コエンザイムQ10、亜鉛、ビタミンCの4つの注目成分が含まれているのが最大のポイントです。

NMN

長寿に関係する抗老化遺伝子「サーチュイン」の働きを活性化させる働きがあり、「若返りの物質」として大きな期待が寄せられています。

コエンザイムQ10

体の若々しさを保つために欠かせないコエンザイムQ10。20代をピークに加齢とともに減少してしまうため継続的に補いたい成分です。

亜鉛

健康な生活を送るためには必要不可欠であるにもかかわらず、日本人に不足している栄養素が亜鉛。生命維持のために大事な役割を担っています。

ビタミンC

ビタミンCは抗酸化作用で血管と皮膚の健康を維持してくれます。通常は摂取から約2時間後に体外へと排出されてしまいますが、体内に8時間以上とどまるようにした持続型ビタミンCを配合しています。

【出典】『DON’T DIE 100歳まで健康に生きるアルブミンの法則』著：栗原毅／栗原丈徳