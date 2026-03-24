佐賀県鳥栖市の市立中学校で14年前に起きたいじめについて、今週、市の教育委員会が設置した第三者委員会による調査結果が出されます。被害男性が受けたのは、エアガンで撃たれるなど悪質ないじめの数々。男性が、今も抱え続ける苦しみについて語りました。



■佐藤和威さん（26）

「恐怖はありますが、怖いと感じる間もなく、四方八方から暴力を受けたり、エアガンで撃たれたりして。もう（気持ちが）追いついていなかった感じです。」





佐賀県鳥栖市に住む、佐藤和威さん（26）。14年前、鳥栖市立中学校の入学直後から7か月もの間、深刻ないじめの被害に遭い、学校に通えなくなりました。当時、佐藤さんの自宅に設置されていた防犯カメラの映像です。佐藤さんにエアガンを向けているのは同じクラスの生徒たち。佐藤さんは複数の同級生から繰り返しエアガンで撃たれたほか、教室ではプロレスの名目で暴力を振るわれていました。刃物で脅されたこともあります。

いじめを受けていた時の佐藤さんの写真です。腕や足など体の多くの部分があざによって変色し、腫れ上がっています。



■佐藤さん

「首ロックといって、首元に後ろから手をかけられてギュッとする。息ができなくなって、頭が真っ白になってくる。」



その上、多額の現金も脅し取られていました。

佐藤さんをさらに苦しめたのが、いじめの現場にいた教諭の対応です。



■佐藤さん

「先生と目が合って、先生は助けてくれるのかなと思ったのですが、助けてくれなくて、先生も見て見ぬふりするんだなって。」



佐藤さんは加害生徒から「話したら、親も同じ目に合わせる」と脅されていました。



誰にも助けを求められない孤独。佐藤さんはPTSD＝心的外傷後ストレス障害の診断を受け、今も吐き気や過食症状などと闘っています。

いじめが発覚した当時、中学校の設置者である鳥栖市教育委員会は会見を開き、佐藤さんが同級生13人から暴行を受けた上、総額およそ70万円を脅し取られていたと説明。「犯罪に等しい行為だった」として謝罪しています。



それにもかかわらず、詳しい調査に踏み込むことはありませんでした。



いじめの実態や学校側の不適切な対応が明らかにならなかったことで、佐藤さんが不登校になったのは両親がモンスターペアレンツだからなどとする、事実無根のうわさが地域で広がりました。



それから今に至るまで、無言電話や、ポストに動物の死骸が入れられ、落書きされるなど、自宅への嫌がらせ行為が続いています。

■佐藤さん

「怖いですよ、もちろん。すごく怖いですし、今もいつ来て殺されるのではないか。悪くない方が逃げるというのはおかしいのではないかと思って。」



中学校を卒業する年の2月、佐藤さんと両親は加害生徒のうち8人や、鳥栖市などを相手取り、いじめと、学校側の責任に対する損害賠償を求めて佐賀地裁に提訴しました。



これに対し「犯罪に等しい行為」だとして謝罪したはずの鳥栖市側は一転して、佐藤さんが受けた行為は「悪ふざけ、ちょっかいに当たる軽微なもので、違法なものとは認められない」などと主張しました。



1審判決は加害生徒の「いじめ」の一部を認める一方、「担任教諭がいじめの全容を認識し得たとは言えない」として、学校側の「安全配慮義務違反」は認めませんでした。



2審の福岡高裁は、より詳細ないじめの事実を認めたものの、学校側の責任は認めず、最高裁は上告を棄却し、判決が確定しました。



■佐藤さん

「司法を信じての結果だったので、残念な気持ちではあったのですが、司法の判決があれだと、僕は一体何をしたら、当時どうしていたら認められたのかというのはずっと疑問ですね、いまだに。」



判決が確定した2か月後、佐藤さんは改めて市教委に「いじめ重大事態」の調査を求めました。判決が認めなかった「学校側の責任」を問いたいと考えたからです。

“いじめ”から10年たって市教委はようやく第三者委員会を設置しました。3月26日に答申が出されます。



■佐藤さん

「いじめがちゃんとあったということと、学校側の対応不足が認められて、自分は声を上げたことが間違いではなかったんだというのを知ってもらえたら。改めて学校側の大人たちが考えてくれたらと思います。」



佐藤さんが顔を出し、実名を明らかにして訴え続けるのは「同じ思いをする子どもが、一人でも減ってほしい」と願うからです。



“いじめ”を知ったあの時、先生は、学校は、何をすべきだったのか。その答えが出されることを願っています。



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年3月23日午後5時すぎ放送