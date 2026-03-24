NZ中銀総裁 短期的なインフレ上昇は見過ごすことができる、利上げ急がず NZ中銀総裁 短期的なインフレ上昇は見過ごすことができる、利上げ急がず

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NZ中銀総裁 短期的なインフレ上昇は見過ごすことができる、利上げ急がず



NZ中銀のブレマン総裁は、米イラン戦争による原油高騰でもNZ中銀は金利を急いで引き上げるつもりはないと語った。



中東混乱とそれに伴うガソリン価格の上昇が一時的であれば、NZ中銀は短期的なインフレ上昇を見過ごすことができる。利上げがインフレ抑制の効果を発揮するまで6四半期から9四半期かかるため、短期間の混乱に対応して金融政策を引き締めても経済成長を抑制するだけだ。



ただ、戦争が長期化しインフレが持続的に上昇する場合は金利を引き上げることが適切になるだろう。

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