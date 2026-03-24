50歳“新婚”ピン芸人、衝撃告白「妻の扶養に入ってます」
ソニー・ミュージックアーティスツ所属のピン芸人・野田ちゃん（50）が、22日放送のABEMA『チャンスの時間』（毎週日曜 後11：00）に出演。番組内で衝撃の告白をした。
【番組カット】思わずぽかん…50歳“新婚”ピン芸人の衝撃告白を聞いた千鳥のリアクション
番組後半に、結婚を“正義”と掲げる既婚芸人たちが、恋に悩む独身芸人に愛ある説教をする新企画「独身芸人に愛のスパルタ説教 だからお前はダメなんだ！」を放送。アドバイザーとして、お笑いトリオ・ネルソンズの青山フォール勝ち、や団のロングサイズ伊藤、ピン芸人・野田ちゃんら新婚の既婚芸人軍団が登場した。
企画冒頭では、アドバイザーたちの顔ぶれに千鳥・ノブが「もっと家庭のイメージがあるハライチの澤部とか、アルコ＆ピースの平子さんとかなら分かるけど…」と困惑したものの、青山は「籍入れてるんで、僕らが正義」と豪語。
一方、昨年15歳年下の元ワタナベエンターテインメント社員の女性と結婚した50歳の野田ちゃんは、自ら家事もこなし夫婦円満だと明かし、番組で見せる下世話なキャラクターとの違いに千鳥も「意外」と驚く。そんな野田ちゃんは続けて、「妻の扶養に入ってますんで」と告白し、スタジオ一同を驚かせた。
なおこの放送は、放送後7日間、無料で見逃し視聴が可能となっている。
【番組カット】思わずぽかん…50歳“新婚”ピン芸人の衝撃告白を聞いた千鳥のリアクション
番組後半に、結婚を“正義”と掲げる既婚芸人たちが、恋に悩む独身芸人に愛ある説教をする新企画「独身芸人に愛のスパルタ説教 だからお前はダメなんだ！」を放送。アドバイザーとして、お笑いトリオ・ネルソンズの青山フォール勝ち、や団のロングサイズ伊藤、ピン芸人・野田ちゃんら新婚の既婚芸人軍団が登場した。
一方、昨年15歳年下の元ワタナベエンターテインメント社員の女性と結婚した50歳の野田ちゃんは、自ら家事もこなし夫婦円満だと明かし、番組で見せる下世話なキャラクターとの違いに千鳥も「意外」と驚く。そんな野田ちゃんは続けて、「妻の扶養に入ってますんで」と告白し、スタジオ一同を驚かせた。
なおこの放送は、放送後7日間、無料で見逃し視聴が可能となっている。