食を通じて、その土地の文化や風土を体験するガストロノミー。



新潟県は観光の重点のひとつに据えています。



先日、ガストロノミーの視点から飲食店を表彰するイベントが開かれました。新潟の魅力を料理にのせて発信する料理人と、飲食店の要望に応えて野菜を生産する農家を取材しました。

その一貫に新潟の魅力を詰めて

その一貫に新潟の魅力がつまっています。





新潟ガストロノミーアワードに県内168店舗

新潟市中央区にある「登喜和鮨 新潟店」。新発田市で70年以上の歴史がある登喜和鮨の3代目、小林宏輔さんが2024年の夏、オープンしました。≪登喜和鮨 新潟店 小林宏輔さん≫「新潟に来る理由になる寿司屋を作りたいというのが、最初だったので。その時にお客さんがなにを食べたいか考えると、ここでしか食べられない食材であったり、手法であったりという」使う食材は、主に新潟で水揚げされた魚介類。この日は、信濃川や阿賀野川の河口でとれるサクラエビの仲間、「あかひげ」を仕入れました。≪登喜和鮨 新潟店 小林宏輔さん≫「この鮮度で持ってきてくれる人がいるんですよ」食材の宝庫、新潟。小林さんはその日の仕入れに合わせて、毎日のようにメニューを開発し、訪れる人に新潟の食の魅力を伝えています。常に進化を続ける小林さん。その腕が認められる出来事がありました。

3月13日、新潟市内で行われたのは「新潟ガストロノミーアワード」。



ガストロノミーとは、その土地の文化や風土を料理を通じて体験するもので、「美食学」とも言われます。

そんな新潟の食の魅力を高い次元で表現している飲食店を表彰しようと、県の観光協会などが開いたのが「ガストロノミーアワード」です。



3回目の今回はミシュラン掲載店のシェフや評論家などが審査員を務め、料理のおいしさだけでなく、地域の食や関連産業との連携、理念などを総合的に評価します。





“世界に誇るべき鮨の新名所”

様々なジャンルの料理の中から、県内168の飲食店が受賞する中……グランプリを受賞したのが「登喜和鮨 新潟店」の小林さんでした。



審査員からは「鮨の伝統の継承と革新が同居する手本という意味でも、新潟のみならず日本が世界に誇るべき鮨の新名所という地位をも確立している」と高く評価されました。



≪登喜和鮨 新潟店 小林宏輔さん≫

「ここに来ないと食べられない物というのはかなり考えています。(県内の飲食店)皆がよくなるように、全体でよくなっていくような形になっていけばいいなと思います」

先輩料理人から受け取ったバトン

登喜和鮨 新潟店の小林さん。新潟の食材の魅力を知ってもらおうと、定番のネタに縛られることなく、店では1種類のコースのみで勝負しています。

《夜：25,300円 昼：14,300円(握りのみ) ※要予約》



≪登喜和鮨 新潟店 小林宏輔さん≫

「我々“ピンダネ”って言うんですよ。いいタネのこと。ピンピンじゃなくても、美味くする仕事を施して、どこにもない物を作るということは心がけてやっています」



ガストロノミーアワードで、新潟を代表する店として認められた小林さん。このグランプリは、ある人から渡されたバトンだといいます。



≪登喜和鮨 新潟店 小林宏輔さん≫

「一番最初のグランプリを獲られた『おにや』という鳥の専門店の鬼嶋さんという方」





自家養鶏場で鳥の生産から調理、提供までを行う「おにや」を営んでいた鬼嶋大之さん。



その料理への哲学から、多くの料理人に慕われていましたが、3年前のガストロノミーアワードでグランプリを受賞後、急病により亡くなりました。



≪登喜和鮨 新潟店 小林宏輔さん≫

「新潟の食の未来の話とか、すごく語り合っていたんですよ。

鬼嶋さんが背中を後押ししてくれたんだろうなって、(グランプリを)もらって担った仕事があるんだなという感じです」



尊敬する先輩料理人から受け取ったバトン。



≪登喜和鮨 新潟店 小林宏輔さん≫

「新潟に来る目的になる店を作らなきゃいけないと思って。このままもっと精進して、ちゃんと審査員のシェフたちにも負けないくらいの店を作れるように頑張ります」

ガストロノミーツーリズムに活性化への可能性

そんな料理人の思いを多くの人に感じてもらいたい。県内の観光関係者も動き出しています。



県観光協会では、県内各地の食文化やストーリーを体感する旅行「ガストロノミーツーリズム」に力を入れています。



おととし「にいがたガストロノミーバス」として企画されたバスツアーでは、県内ゆかりのシェフがバスに同乗し料理を提供。



さらに、生産者との交流も体験できるなど、各地の食文化のストーリーを五感で感じられるツアーを毎年、開催しています。



≪新潟ガストロノミーアワード 総合プロデューサー 岩佐十良さん≫

「世界中で今、ガストロノミーツーリズムが爆発的に伸びていまして、新潟県という名前を世界にアピールし売っていきたいと考えております

ガストロノミーを支える一次産業

ガストロノミーを表現する料理に欠かせないもの、それが「食材」です。



今回のガストロノミーアワードでは、生産者を表彰する「一次産業従事者部門」が初めて設けられました。



飲食店からの推薦により、グランプリに輝いたのが三条市の内山農園です。



≪内山農園 内山徳寿さん≫

「これはわさび菜。わさびの味がするんですよ」「和食の方なんかはわさびを使わないで刺身にこれを添える方も」



内山農園の11代目・内山徳寿さんは調理師の専門学校を卒業後、実家の農家を継ぎました。

飲食店と交流し“顔の見える関係”が強みに

内山さんの代になってから、地元の食材を使った朝食が楽しめる「畑の朝カフェ」を開催したり、他の若手農家と共にイタリア野菜研究会を立ち上げたりするなど、様々な活動をしてきました。



また、生産現場の見学も受け入れていて、飲食店と「顔の見える関係」が内山農園の強みです。



さらに調理の知識もあることから、飲食店の要望に応えて様々な種類の野菜を生産するようになったといいます。



≪内山農園 内山徳寿さん≫

「飲食店の要望に応えっていったら、どんどん増えていったというのと自分でも作ってみたいという」



この日も、ガストロノミーアワードの授賞をきっかけに取り引きを始めた飲食店が、レモンを取りにきていました。



≪燕市の飲食店≫

「生産者の顔が見えるし、この人たちのためにもっとおいしいものをお客さんにアピールするのは僕たちの仕事なので」



生産者や育て方など、食材について学びたい料理人は多くいます。



飲食店と生産者の交流会が開かれ、実際に野菜を手に取りながら生産者に質問する様子がみられました。



≪内山農園 内山徳寿さん≫

「最終的には食べにくるお客さんの笑顔が一番大事だと思っているので、飲食店と連携しながらお客さんの笑顔を増やしていきたいと思っています」



料理を通じて生産者の思いや、その地域のストーリーを感じるガストロノミー。



新潟の魅力が料理と共に広がっていきそうです。



（2026年3月18日放送「夕方ワイド新潟一番」より）