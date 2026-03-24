ビル・スカルスガルドが主演を務めたガス・ヴァン・サント監督の新作映画『Dead Man’s Wire（原題）』が、『デッドマンズ・ワイヤー』の邦題で7月17日に日本公開されることが決定した。

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本作は、人質と自分の首をワイヤーとショットガンで固定し、63時間も籠城したという実際に起きた事件に基づくクライムスリラー。『グッド・ウィル・ハンティング／旅立ち』や『ミルク』などで知られ、『エレファント』でカンヌ国際映画祭パルムドールと監督賞を受賞したサントが監督を務めた。

主役となる実在した犯人トニー・キリシスを演じるのは、『IT』 シリーズのスカルスガルド。さらに、人質となるディックを 『ストレンジャー・シングス 未知の世界』シリーズのデイカー・モンゴメリー、事件を担当するグレイブル刑事を『ミッション：インポッシブル／デッド・レコニング PART ONE』のケイリー・エルウィス、事件を追う地元TV局レポーター・リンダ役を『ゼイ・ウィル・キル・ユー』の公開が控えるマイハラ、事件に巻き込まれる人気ラジオ番組のDJフレッド・テンプル役を『シンシン／SING SING』のコールマン・ドミンゴ、そして不動産投資会社社長の M・L・ホール役をアル・パチーノが演じる。

不動産投資会社に財産を騙し取られたとして、同社に押し入り役員を人質にとった男は、自分の首と人質の首をショットガンとワイヤーで固定、ヘタに動けば自動発砲される“デッドマンズ・ワイヤー”という装置を使って警察すら近づけない状況で籠城する。謝罪や補償を訴える男が現場からのメディア出演など異常な行動に出始めると、世間は犯人に同情を抱くようになっていく。警察が突入に備える中、ついに犯人と社長が電話で話すことになるのだが……。

あわせて、異常な人質立てこもり事件の緊迫感が伝わる場面写真が公開。舞台となる不動産投資会社のオフィスで “デッドマンズ・ワイヤー”につながれたトニー（ビル・スカルスガルド）とディック（デイカー・モンゴメリー）を警察官が取り囲む様子や、何かあれば発砲も辞さないというトニーの決意と狂気の表情が切り取られている。さらにカギとなる主要な登場人物たちの険しい表情も捉えられている。（文＝リアルサウンド編集部）