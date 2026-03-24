「キム・ヘソン降格させたのに、また沈黙」韓国メディア、OP戦打率1割台のド軍有望株にチクリ「0.116→0.111に低下」

デーブ・ロバーツ監督はさらなるチャンスを与えた打率1割台の打者がまたも沈黙した。韓国メディア『OSEN』が「打率4割キム・ヘソンを降格させたが…ロバーツが選んだ1割打者、無安打沈黙で打率0.116→0.111に低下」と題して厳しく言及している。

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ロサンゼルス・ドジャースは3月23日（日本時間）、敵地エンゼル・スタジアムで行われたロサンゼルス・エンゼルスとのオープン戦で13-5の勝利を収めた。

試合は3回にテオスカー・ヘルナンデスの同点ソロ本塁打、相手投手の制球難による押し出し、さらには大谷翔平の3点適時二塁打などで一挙10得点のビッグイニングを作った。ただ、打線が爆発する中で最も沈黙していたのが、「9番・二塁手」で先発出場した24歳有望株のアレックス・フリーランドだった。

フリーランドはこの日の成績が2打数無安打、2四球、1得点で、オープン戦打率がそれまでの0.116から0.111へと下落した。

10得点のビッグイニングが生まれた3回、無死一塁で1打席目を迎えたフリーランドは中飛に倒れた。その後、打者一巡でふたたび打順が回ると、二死二、三塁で四球を選んで出塁。大谷の走者一掃となる適時二塁打でホームに生還した。

以降、5回二死走者なしの場面で再び四球を選ぶも、続く大谷が空振り三職に倒れて得点とはならず。7回には三ゴロに打ち取られ、8回裏の守備から交代となった。

フリーランドは今月10日のミルウォーキー・ブルワーズ戦から19日のサンフランシスコ・ジャイアンツ戦まで6試合連続無安打と沈黙していた。22日のアスレチックス戦で本塁打を1本放ったが、今回またしても沈黙した。

フリーランドと同ポジションの韓国人野手キム・ヘソンは最近、傘下マイナーAAAのオクラホマシティ・コメッツへの降格が言い渡された。これにより、キム・ヘソンは2年連続でマイナーでシーズン開幕を迎えることになった。

キム・ヘソンはオープン戦で打率0.470と好調を維持していたが、ロバーツ監督は打率1割台と打席での不振が目立つフリーランドを選んだ形だ。

キム・ヘソン（写真提供＝OSEN）

指揮官は「フリーランドは良い打席内容を見せている。表面上の成績は不足しているように見えるかもしれないが、今は春季キャンプだ」とし、文字通りオープン戦に過ぎないとはいえ、優れた数字を残しているキム・ヘソンをマイナーへ送った。

（記事提供＝OSEN）