大相撲初場所を観戦される天皇、皇后両陛下と愛子さま＝1月、東京・両国国技館

1月の大相撲初場所は6年ぶりの天覧相撲となった。天皇、皇后両陛下と一緒に、長女愛子さまも星取表に記入しながら幕内後半の取組に見入られた。

皇室と国技のゆかりは深く「ご一家は大相撲の長年の伝統を大切にされている」と側近は語る。（共同通信＝黒木和磨）

▽高い関心

「四本柱はいつなくなりましたか」。

初場所8日目の1月18日。大入りとなった両国国技館の2階貴賓席に着いた天皇陛下は、説明役を務めた日本相撲協会の八角理事長にこう質問した。

かつて土俵の四隅に立てられていた四本柱が撤廃されたのは1952年。八角理事長は「すぐに答えられなかった」と記者会見で明かし、陛下の関心の高さに舌を巻いていた。

古くは日本書紀にも登場する天覧相撲。国技館での開催は昭和が40回、平成は23回あり、子どもの頃から学友らと相撲を取っていた昭和天皇は1955年に国技館を訪れた際の喜びを歌に詠んだ。

上皇さまも好角家で、現在も上皇后美智子さまと共にテレビ観戦を続けていると側近は明かす。

▽伝統

初場所を楽しんだ天皇ご一家は、国技館をたつ前に東西の横綱・大関らと懇談した。

両陛下はウクライナ出身の安青錦に「早く平和が訪れることを願っています」と伝えた。

安青錦は、ロシアのウクライナ侵攻後に相撲を続けるために来日した経緯があり、皇后さまは昨年12月の誕生日の感想で「戦乱を逃れて日本にやってきた高校生が、一心に稽古を重ね、日本の伝統である大相撲で大関まで昇進したことに感銘を受けました」と記していた。

令和の天覧相撲は今回が2020年以来2度目。新型コロナウイルス禍や能登半島地震があり、実現できない時期が続いた。

八角理事長は「天災や人災がなく、日本の平和があるから来ていただける。平和だからこそ相撲ができる」としみじみと語った。

大相撲初場所の観戦のため東京・両国国技館を訪問された天皇、皇后両陛下と愛子さま＝1月

大相撲初場所観戦のため東京・両国国技館に到着、横綱朝青龍（奥右から2人目）らの出迎えを受けられる上皇ご夫妻＝2007年1月

本場所の熱戦に拍手を送る昭和天皇。後方は春日野理事長（元横綱栃錦）＝1986年9月、東京・両国国技館