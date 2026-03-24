8月のパンパシフィック選手権(アメリカ・アーバイン)に臨む競泳日本代表に選出された大橋信選手が意気込みを語りました。

大橋選手は22日まで行われた競泳日本選手権の平泳ぎで、50m・100m・200mで3冠を達成した17歳。同種目の3冠達成は小関也朱篤選手以来7大会ぶりとなりました。

会見後の取材で多くの報道陣に囲まれた大橋選手。「初めてこんなに大きな取材に出たのですごく緊張しています」と初々しい様子を見せます。

代表入りには「ずっと小さい頃から見ていた選手や一緒に練習して強くなってきた選手とともに戦えるのはとてもうれしいです」と話しました。

今後の目標について聞かれると「人間的にも応援される選手や憧れられる選手にもなりたいですし、体が小さいと言われ続けていたので、どんな子でも努力を続ければ日本記録にも世界にも届くというところを見せられる選手になりたいです」と語りました。

パンパシフィック選手権に向けては「強い国の選手がたくさんいるので、その雰囲気に慣れながら勝てるように泳ぎたいです」と意気込みました。