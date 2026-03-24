プロ野球・巨人の阿部慎之助監督が開幕ローテ入りを明言しているドラフト3位ルーキーの山城京平投手。プロ入り後に衝撃を受けた選手について明かしました。

亜細亜大から巨人への入団となった山城投手。春季キャンプから存在感を見せ、オープン戦では2登板で無失点としました。さらに先日のファーム登板でも、制球を乱す中でも5回無失点の粘投。阿部監督は「ローテーションに入るのは決まっている」とコメントしています。

そんな山城投手が“プロに入って衝撃を受けた選手”として名前をあげたのは、昨季から巨人でプレーしている田中瑛斗投手。何度かブルペンでの投球を見たそうで「シュートだったり、横に動くボールだったり、本当にすごい球を投げていて。自分で『これが本当に操ってるんだ』って感じの球を投げていてビックリしました」と語りました。

日本ハム時代は通算10登板にとどまり、24年オフの現役ドラフトで巨人に移籍した田中投手。昨季は62試合のリリーフ登板で防御率2.13と驚くべき飛躍を遂げました。山城投手は、いつかは田中投手のように“操った球”を投げたいと語っており、その存在感を新天地2年目でも輝かせています。

(3月23日放送のCS日テレジータス『超ジャイアンツ』を再構成)