＝LOVE瀧脇笙古＆山本杏奈「プロ野球ニュース」新MC就任 毎週木曜に隔週で出演【コメント】
【モデルプレス＝2026/03/24】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の瀧脇笙古と山本杏奈が、CS放送フジテレビONEで放送される「プロ野球ニュース2026」（23時〜）の新MCに就任。木曜日に隔週で出演する。
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2026年4月で地上波での番組誕生から50周年、CS放送開始から25周年を迎えるフジテレビ・プロ野球ニュースの新MCに、アイドル界きっての野球通である瀧脇、山本の就任が決定。昭和・平成・令和を代表する総勢23人のレジェンド解説者と共に、木曜夜の顔として節目のシーズンを迎える番組を盛り上げていく。
横浜DeNAベイスターズファンの瀧脇は「50周年という歴史ある番組なので今は、とても緊張しています。自分が好きな野球のことをもっと知ることができると思うので、野球用語等もどんどん勉強して、あまり野球に詳しくない人にも興味を持ってもらえるように一緒に勉強しながら野球の楽しさを伝えていきたいと思っています」とコメント。広島東洋カープファンの山本は「笙古と一緒にMCができることが何よりうれしいです。歴史のある番組なのでプレッシャーもありますが、番組50周年の節目に、MCをさせていただけることは大変光栄に思っています。野球の楽しさを知らない人にも少しでも伝えられるように頑張ります」と意気込みを語っている。（modelpress編集部）
神奈川県出身・横浜DeNAベイスターズファン
横浜生まれ。父が野球部出身、兄も少年野球をやっていたので物心ついたときには野球を楽しんでいました。自分はキッズ・チアをやっていたので、横浜スタジアムで小さいころから踊っていました。50周年という歴史ある番組なので今は、とても緊張しています。自分が好きな野球のことをもっと知ることができると思うので、野球用語等もどんどん勉強して、あまり野球に詳しくない人にも興味を持ってもらえるように一緒に勉強しながら野球の楽しさを伝えていきたいと思っています。
広島県出身・生粋の広島東洋カープファン
広島県民はカープを好きな方が多いですし、小さいときに見たいテレビがあっても大体野球がついていました。高校生の頃から友達と球場に観戦に行ったり、父と観戦に行ったりして楽しんでいます。ダンスを習っていたのでマツダスタジアムで踊った経験もあります。笙古と一緒にMCができることが何よりうれしいです。歴史のある番組なのでプレッシャーもありますが、番組50周年の節目に、MCをさせていただけることは大変光栄に思っています。野球の楽しさを知らない人にも少しでも伝えられるように頑張ります。
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◆瀧脇笙古＆山本杏奈「プロ野球ニュース」新MC就任
2026年4月で地上波での番組誕生から50周年、CS放送開始から25周年を迎えるフジテレビ・プロ野球ニュースの新MCに、アイドル界きっての野球通である瀧脇、山本の就任が決定。昭和・平成・令和を代表する総勢23人のレジェンド解説者と共に、木曜夜の顔として節目のシーズンを迎える番組を盛り上げていく。
◆瀧脇笙古コメント全文
神奈川県出身・横浜DeNAベイスターズファン
横浜生まれ。父が野球部出身、兄も少年野球をやっていたので物心ついたときには野球を楽しんでいました。自分はキッズ・チアをやっていたので、横浜スタジアムで小さいころから踊っていました。50周年という歴史ある番組なので今は、とても緊張しています。自分が好きな野球のことをもっと知ることができると思うので、野球用語等もどんどん勉強して、あまり野球に詳しくない人にも興味を持ってもらえるように一緒に勉強しながら野球の楽しさを伝えていきたいと思っています。
◆山本杏奈コメント全文
広島県出身・生粋の広島東洋カープファン
広島県民はカープを好きな方が多いですし、小さいときに見たいテレビがあっても大体野球がついていました。高校生の頃から友達と球場に観戦に行ったり、父と観戦に行ったりして楽しんでいます。ダンスを習っていたのでマツダスタジアムで踊った経験もあります。笙古と一緒にMCができることが何よりうれしいです。歴史のある番組なのでプレッシャーもありますが、番組50周年の節目に、MCをさせていただけることは大変光栄に思っています。野球の楽しさを知らない人にも少しでも伝えられるように頑張ります。
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