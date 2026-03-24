国内ツアーがついに開幕… 今季のヒロインは誰だ！？″ツヨカワ″女子ゴルファー達の戦い

ツヨカワ女子が群雄割拠

「女王」の座を巡る、熱く、美しい戦いの幕が開いた。

３月５日に初日を迎えた『ダイキンオーキッドレディス』からスタートした今季の女子ゴルフ国内ツアー。開幕戦では昨年の年間女王・佐久間朱莉（しゅり・23）が圧倒的な強さを見せ、優勝を果たした。

スタートダッシュを決めた佐久間だが、２連覇への行く手を阻(はば)む次期ヒロイン候補は大勢いる。スポーツライターの 金明碰(キム・ミョンウ) 氏が注目するのが安田祐香（25）だ。

佐久間朱莉（しゅり・23）開幕戦から絶好調！２年連続の年間女王へ視界良好

パワー ５

小技 ５

パット ５

コントロール ４

アプローチ ５

昨季は４勝を挙げ、初の年間女王に輝いた完全無欠のオールラウンダー。今季も完成度の高さは随一。155cm

「昨年４月にはツアー２勝目を挙げ、いよいよ飛躍のときかと思った矢先、股関節のケガの悪化から予選落ちが続き、波に乗り切れなかった。

オフは柔軟性の強化に努め、ケガをしにくい身体作りとともに課題だったドライバーの飛距離アップに取り組んだそうです。身体全体を効果的に使ったスイングが身についてきて、６年前のデビュー当時は225ヤード程度だった飛距離が、開幕戦では248ヤードまで伸びた。攻め方の幅が広がった今季はタイトルレースに絡んでくるはずです」

ケガからの復活を目指す実力派は他にもいる。歴代４位となる142試合連続出場記録を持つ″鉄人″小祝さくら（27）だ。

「昨年９月、痛めていた左手首の手術に踏み切りました。９年のキャリアで初の長期離脱だったので焦(あせ)りがあったかと思いきや……″マイペース″な彼女らしく、『憧れだった″ドラマの一気見″ができて楽しかった』と気負いはなし。大ファンと語るオリックスの試合を京セラドームで観戦するなど、いい息抜きになったようです」（ゴルフ専門誌記者）

肝心のゴルフも、復調の兆(きざ)しが見えた。

「開幕戦の『ダイキン』ではドライバー飛距離が250ヤードと本調子。もともと実績は折り紙付きなだけに、生命線であるアイアンの距離感が戻ってくれば、佐久間の対抗馬本命となるでしょう」（金氏）

安田祐香（25） 河本結（ゆい・27）

安田祐香

パワー ４

小技 ５

パット ４

コントロール ４

アプローチ ３

開幕戦では進化したドライバーで上位争いを演じた。複数優勝を果たしタイトル争いに食い込みたい。163cm

河本 結

パワー ４

小技 ５

パット ５

コントロール ３

アプローチ４

昨年は自己最高のメルセデス・ランキング３位。全選手中１位だったパッティング精度が最大の武器。163cm

小祝さくら（27）課題はアイアンの精度 ケガからの完全復活を目指す″鉄人″

パワー ５

小技 ５

パット ４

コントロール ４

アプローチ ４

ケガはほぼ完治している。「アイアンの距離感をどれだけ早く取り戻せるかがカギ」（金氏）。158cm

菅沼菜々（26）

パワー ４

小技 ３

パット ４

コントロール ３

アプローチ ５

絶不調だった’24年シーズンを乗り越えシード復活。２月にCDデビューも果たしたゴルフ界のアイドル。158cm

川粼春花（22）

パワー ４

小技 ４

パット ５

コントロール ４

アプローチ ３

昨年は武器だったアプローチが大乱調だった。開幕戦の好調をキープし、復活のシーズンにしたい。158cm

尾関彩美悠（あみゆ・22）

パワー ３

小技 ４

パット ５

コントロール ４

アプローチ ３

天真爛漫な笑顔から「ゴルフ界の小芝風花」と呼ばれる。得意のパッティングで、自身２勝目に挑む。158cm

ファミマが惚れ込んだルーキー

不祥事からのバウンスバックを誓う選手もいる。’22年、ルーキーイヤーでいきなり４大メジャーの一つ『日本女子プロゴルフ選手権』を制した川粼春花（22）だ。昨年の「トリプルボギー不倫報道」は、そのキャリアに大きな影を落とした。

「４月には報道陣を前に涙ながらに謝罪して復帰を果たしましたが、好不調の波がとにかく激しい。結局、29試合で12回の予選落ちと散々な成績でした。

カギはやはりメンタル。女子プロゴルフ選手権では優勝が懸かった最終日に８アンダーを叩き出すなど本来は強心臓で知られています。髪を茶色に染め、ボブカットするなど心機一転。勝負の１年に挑みます」（前出・記者）

初優勝を狙う金の卵たちも大勢いる。３年目の政田夢乃（25）は、ルーキーイヤーに２位タイを含む５度のトップ10入りを記録。昨年は２年目のジンクスに悩まされたが、今季開幕戦では一時８位タイに入るなど調子は上向きだ。トップ10入り４回の２年目・都玲華（れいか・22）は、昨年出たコーチとの「30歳差禁断愛」報道からのカムバックをはたすことができるか。

ルーキーも逸材揃いだ。10代にして250ヤードのドライバー飛距離を誇る松原柊亜（しゅあ・19）や精度の高いアイアンが武器の前多愛（まえだめぐ・23）らがいるが、一番の注目株は伊藤愛華（18）だろう。

「プロテストに一発で、しかもトップ合格した逸材です。最大の武器は平均飛距離255ヤードというドライバー。あどけない笑顔も人気で、デビュー前からファミリーマートがスポンサーにつくなど、名実ともにまさにゴールデンルーキー！『ダイキン』は11オーバーで予選落ちとなりましたが、これから経験を積んでいけば初優勝も遠くないのでは」（金氏）

今年はどんなドラマが生まれるか。

今季の飛躍が期待！デビュー３年以内のフレッシュプレーヤーたち

政田夢乃（25）

パワー ３

小技 ４

パット ５

コントロール ３

アプローチ ３

″神対応″ぶりで、試合後にはファンの長蛇の列ができることも。QT(予選会)も４位と好調を維持。154cm

清本美波（20）

パワー ３

小技 ３

パット ３

コントロール ４

アプローチ ３

18歳でプロテストトップ合格を果たした清本も３年目。まずは予選突破を重ね、上位進出を狙いたい。153cm

都玲華（れいか・22）

パワー ４

小技 ４

パット ４

コントロール ３

アプローチ ４

禁断愛が報じられたコーチとは恋愛も師弟関係も解消。１年目から上位争いを繰り広げた実力は本物。167cm

六車(むぐるま)日那乃（23）

パワー ３

小技 ３

パット ４

コントロール ５

アプローチ ３

昨年の主戦場だった下部ツアーではトップ10入り７回。高精度のアイアンはトップツアーでも通じるか。154cm

吉田鈴（22）

パワー ３

小技 ４

パット ３

コントロール ５

アプローチ ４

姉は有名プロの吉田優利。「男子７勝の今野康晴に師事。フォーム改善が吉と出るか凶と出るか」（金氏）。153cm

ルーキーたちも逸材揃い！

伊藤愛華（18）有名スポンサーが惚れ込んだ規格外の″飛ばし屋″

パワー ５

小技 ４

パット ３

コントロール ３

アプローチ ２

18歳にして平均255ヤードを飛ばす。金氏が課題とする「勝負強さ」に磨きをかければ大化けするかも。160cm

前多愛（めぐ・23）

パワー ２

小技 ４

パット ２

コントロール ３

アプローチ ４

アイアンを中心に細かく刻んでいくクラシカルなプレースタイル。まずは下部ツアーから結果を残したい。156cm

松原柊亜（しゅあ・19）

パワー ５

小技 ２

パット ４

コントロール ２

アプローチ ２

250ヤード超のドライバーが魅力。粗削りな部分は多いが豪快なスタイルはファンを引き付けるはず。164cm

『FRIDAY』2026年3月27・4月3日合併号より