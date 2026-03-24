“2.5次元モデル”あまつまりな、ふんわり美ボディ際立つ「週刊FLASH」表紙登場
【モデルプレス＝2026/03/24】グラビアを中心に活動する2.5次元モデルのあまつまりなが、24日発売の『週刊FLASH』（光文社）の表紙と巻頭グラビアに登場。ふんわりとした美しいボディを披露している。
【写真】あまつまりな、美ボディ披露のビキニショット
グラビアで圧倒的な存在感と世界観を見せ続けるあまつ。3月には写真集も発売され、その勢いは止まるところを知らない。今号は写真集『AS IF』（光文社）に入りきれなかったというアザーカットで構成されている。本人も「私の中にいる、いろいろなあまつまりなを表現できた」と語るだけあって、他の追随を許さない仕上がりになっている。
そのほか、今号には加藤愛梨、蓬莱舞、五木ゆうり、成海有紗、浜辺ゆりならが登場する。（modelpress編集部）
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【写真】あまつまりな、美ボディ披露のビキニショット
◆あまつまりな、美ボディ披露
グラビアで圧倒的な存在感と世界観を見せ続けるあまつ。3月には写真集も発売され、その勢いは止まるところを知らない。今号は写真集『AS IF』（光文社）に入りきれなかったというアザーカットで構成されている。本人も「私の中にいる、いろいろなあまつまりなを表現できた」と語るだけあって、他の追随を許さない仕上がりになっている。
◆加藤愛梨・蓬莱舞らも登場
そのほか、今号には加藤愛梨、蓬莱舞、五木ゆうり、成海有紗、浜辺ゆりならが登場する。（modelpress編集部）
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