飼い主さんが宿題をしようとしたところ、目の前に猫さんがやってきて……。完璧な守備で鉄壁ガードする光景は、TikTokで197万回以上も再生され「大丈夫先生ゆるしてくれる」「だいぶ力強めでかわいいwww」「サボローより鉄壁なガードw」といった声が寄せられました！

【動画：宿題をしようと手を動かしたら、ネコが……爆笑必至の『鉄壁のガード』】

宿題しようとしたら…

TikTokアカウント「うちのまるくん（@uchinomarukun）」さまに投稿されたのは、飼い主さんと愛猫「まる」くんによる可愛らしい攻防戦。

ある日のこと。飼い主さんが机に向かって宿題をしていたところ、目の前にまるくんがやってきたのだそう。そしてまるくん、なんと飼い主さんの宿題の上に、少しだけおしりをのせる形で座り込んでしまったのだとか！

無理に退かすのはかわいそうだ……ということで、まるくんが座っていないスペースの宿題を終わらせようとした飼い主さん。すると……

なんと前足を伸ばして、まるくんが飼い主さんの手を押しのけたのです！まるで「邪魔だ」と言わんばかりに……。そこ、飼い主さんの宿題の上なんです、まるくん！

力強めに手をがっちりガード！

その後も飼い主さんとまるくんの攻防は続きます。飼い主さんが宿題に手を伸ばせば、まるくんによる鉄壁の前足ガードが炸裂！

なかなか宿題をやらせてくれないまるくん。一体なぜ邪魔するのか、と不思議に思いながら、再び宿題に手を伸ばすと……

勢いよく手に飛びつき、ぎゅっと両方の前足でホールドしたまるくん。そのまま飼い主さんの手に顔をスリッと擦り寄せたのです！

どうやら飼い主さんにかまってほしくて宿題を邪魔していたようですね！とても可愛らしいわがままを炸裂する鉄壁守備のまるくんなのでした！

鉄壁のにゃんこガードが話題に

まるくんの完璧な守備によって宿題を邪魔される飼い主さんとの攻防戦は、TikTokでも大きな話題になりました。

コメント欄には「大丈夫先生ゆるしてくれる」「だいぶ力強めでかわいいwww」「サボローより鉄壁なガードw」「これは勉強やめてなでなでしちゃうわ！」といった声が寄せられています。

とても可愛らしいまるくんの行動、飼い主さんへの愛情が伝わってきますね！

まるくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「うちのまるくん（@uchinomarukun）」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。