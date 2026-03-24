キャットタワーの一番上にあるボウルの中で、仰向けでくつろいでいる猫さん。たっぷりとしたお腹を見せる貫禄のある姿は、まるで王様のようだったのだとか。「すごい格好ｗ」「まさに王様にふさわしい貫禄。気に入って良かったね」とのコメントが集まっています。

【動画：キャットタワーの上でくつろぐ猫を見たら…まさかの『貫禄ありすぎる光景』】

王様のような貫禄でキャットタワーの上でくつろぐ猫

Instagramアカウント「ブルノアシャー」さまに登場したノアールくんは、キャットタワーの一番上のボウルの部分でくつろぎ中。ぽってりとしたお腹を天井に向けて、すやすやと眠っていたのだとか。

飼い主さんがスマートフォンのカメラを近づけると、撮られていることに気づいたのか、目を開けたのだそう。貫禄のあるその姿は、まるで王様のような風格が漂います。

職人さん手作りのキャットタワーがお気に入り

ノアールくんがくつろいでいるキャットタワーは、職人さんが丁寧に作ってくれているものなのだとか。ノアールくんは、その品質の良さを理解しているのかもしれません。

飼い主さんが近づいてもノアールくんは全く動じず、そのままくつろぎ続けたとのこと。飼い主さんは、ふくよかなお腹をしっかりと堪能したそうです。

仰向けスタイルがお好み

ノアールくんは、仰向けでくつろぐスタイルがお好みなのだとか。そのままの体勢でうとうととまどろんでいたとのことです。ふわふわのお腹は、触ってみたくなりますね。

木をモチーフにしているキャットタワーには、ボウルの他にいくつか足場となる部分があるのだそう。その中央に君臨するノアールくんは、にゃんこツリーの主のようだったとのことです。

キャットタワーの上で仰向けでくつろぐノアールくんの姿は、Instagramで3542回以上も再生され、「ノアール様貫禄たっぷりのお姿。見事にはまってるにゃ」「ノアール様～この格好、なかなかやってくれますね～その格好、楽なのかにゃ？」「まさに王様にふさわしい貫禄。気に入って良かったね」「ノアたん寛いでるにゃ～。王様として君臨してるにゃね」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント「ブルノアシャー」さまでは、飼い主さん宅で暮らす保護猫たちの姿をたくさん見ることができます。猫たちの可愛らしいやり取りに癒されますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ブルノアシャー」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。