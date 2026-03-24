指原莉乃プロデュースによるアイドルグループ「＝ＬＯＶＥ」（イコールラブ）の瀧脇笙古（しょうこ）と山本杏奈がフジテレビ「プロ野球ニュース」の木曜ＭＣに就任することが２４日、発表された。

４月で地上波での番組誕生から５０周年、ＣＳ放送開始から２５周年を迎える同番組。アイドル界きっての野球通として知られる２人は昭和・平成・令和を代表する総勢２３人のレジェンド解説者と共に番組を盛り上げる。

神奈川県出身でＤｅＮＡファンの瀧脇は「キッズ・チアをやっていたので、横浜スタジアムで小さいころから踊っていました。５０周年という歴史ある番組なのでとても緊張しています」と明かし、「自分が好きな野球のことをもっと知ることができると思う。野球用語等もどんどん勉強して、あまり野球に詳しくない人にも興味を持ってもらえるように、一緒に勉強しながら野球の楽しさを伝えていきたい」とコメントした。

広島県出身で生粋のカープファンの山田は「（瀧脇）笙古と一緒にＭＣができることが何よりうれしい。歴史のある番組なのでプレッシャーもありますが、５０周年の節目にＭＣをさせていただけることは大変光栄に思っています。野球の楽しさを知らない人にも少しでも伝えられるように頑張ります」とコメントした。