西武・栗山巧外野手（４２）と炭谷銀仁朗捕手（３８）の大ベテラン対談が実現した。今季限りでの引退を表明している栗山と、その背中を追い続けてきた炭谷。若き頃の思い出話から２００８年以来遠ざかっている日本一への思いまで、熱い気持ちをぶつけ合った。（取材・構成＝大中 彩未）

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ーお互いをどのように呼ばれていますか。

（炭谷）僕、栗山さん。

（栗山）銀、銀仁朗。

ー最初からですか？

（栗）そうですね。一番最初は炭谷って呼んだかもしれないですけど。銀仁朗ですね。

ーお互いの第一印象と現在の印象は。

（炭）僕、結構いろんなところで言ってるんですけど、第一印象はお風呂場やったんですよ。昔の寮の。

（栗）恥ずかしいな、その話（笑い）。

（炭）風呂場で初めてお会いしたんですけど、まあオフっていうのもあって、金髪の栗山さんが湯船に浸かってて、僕がそこへ入っていって、「炭谷です」っていうあいさつをしたのが最初ですね。だから怖かったです。

ー今現在はどう思ってますか？

（炭）スカウトが一緒なんですよ。で、僕が西武に決まって、入団、入寮する前にスカウトの方から、「中島（宏之）、栗山、中村（剛也）、その３人の背中ついていけよ」ってって言ってもらっていた。栗山さんたちが「炭谷っていうのが入るからな」って聞いてたかどうかわかんないんですけど、もうすぐそこから食事連れてってもらったりして、いろいろ面倒みてもらったんで、怖いっていう印象はすぐなくなりましたね。

ーお兄ちゃんみたいな感じですか？

（炭）今はね、今はそうやって言えますけど、お兄ちゃん的存在って。もちろん先輩ですけど、当時若い時は、怖くないと言っても大先輩ですから。一線超えることはなく（笑い）

ー栗山選手から見ての印象はどうですか？

（栗）そうですね、銀仁朗はインパクトが強かったですね。もう最初から。涌井（秀章、現中日）とは一個違い？

（炭）一個違いです。涌井さん一個上です。

（栗）そうやんな。で、もういきなり１０代バッテリーで行ったりしてね。

（炭）開幕２戦目で、１０代バッテリー。

（栗）なんせ１０代バッテリーで、紙面賑わせたっていうのが。でね、打つ方でも北九州で、打って（３月２９日のソフトバンク戦でプロ１号満塁弾）、一躍っていう、そういう印象が強くて。まあでも僕らとは違って。僕らスタートは、おかわり（中村剛也）も僕もファームから、中島さんもそうですけど、地道に来た感じなんですけど。（炭谷は）いきなりね、１軍の舞台やったから。すごいなと思ってね、見てましたけど。

ー今はどういう印象ですか？

（栗）まあ（移籍して）寄り道したところがありますからね。その期間っていうのも含めて、ちょっとこっちの教育が足りへんかったなと思うところもあるし。さっきのリラックスした感じとか。あれは我がライオンズにはない感じなんですけど。ちょっとのびやかになって帰ってきたっていうのもあるんで。でも選手としてもね、いろんな経験して来てますから。頼もしい後輩、そんな存在になってきてますね。

ー（中村含めた）３人でもなかなか食事に行かないって話だったと思いますが、最後に２人でご飯に行ったのはいつ。

（炭）そもそも２人って２人でご飯ってないんじゃないですか。

（栗）２人はないな。誰かしらおるよな。

（炭）誰かしらいますね。中村さんであったり、中島さんであったり。まあその他後輩であったり。

ー２人で後輩を連れて行く機会も？

（栗）あったよな。

（炭）はい、もちろん。

ーそういう時はどういうお話をされるんですか？

（炭）野球の話。野球、野球の話も真面目なことも、ふざけたことも。多分。みんなが思ってるようなことじゃないですか。

ー２人で一緒に後輩を連れて行こうってなるんですか？それとも後輩から一緒に行きたいですって言われる？

（栗）連れて行くパターンが多いんじゃないですか。もう最近はな、もうないもんな。銀仁朗ともおかわりとも飯行く機会も少なくなってるし。

（炭）よくサウナ行ったっすよね。２人やったら。

（栗）そうやな。

（炭）２人っきりっていうんやったら遠征先で。

（栗）風呂行きよったな。

（炭）スーパー銭湯じゃないですけど、サウナみたいな行くんが多かったですね。

（栗）そんなもん、そんなもんやで。最近は風呂も行かないですよ。