移住先のドバイから帰国した４児の母、モデルで起業家のＭＡＬＩＡ．が、元夫の「墓参り」を明かした。

２４日までにインスタグラムでを更新し、「３／１５はイベントも盛り盛りでした。こども達を早めに起こして、お墓参り。毎年お誕生日の朝はお墓参りがお決まり」と報告。３月１５日は、２０１８年に亡くなったプロ格闘家・山本ＫＩＤ徳郁さんの誕生日だった。

ＭＡＬＩＡ．は山本さんとの間に１男１女をもうけている。「パパのお誕生日、海鈴の試合も快勝。（ちなみに去年も同じ日に同じ場所にいた奇跡 ニッパツ）」とＪリーガーの長男・海鈴の活躍などにも言及し、「世界のニュースだけを見ると不安になることもあるけれど、目の前の人生にはちゃんと喜びがある。改めて、そんなことを感じた一日でした」と記した。

この投稿には「春のお彼岸にお墓参りされて素晴らしいですね」「素敵な家族」「ＫＩＤ忘れない」などの声が寄せられている。

ＭＡＬＩＡ．はパキスタン人の父と日本人の母を持つ。２００１年に元サッカー選手の田中隼磨氏と結婚し、長男をもうけるも０４年離婚。山本ＫＩＤ徳郁さんと０５年に再婚して１男１女をもうけたが、０９年に離婚。１５年にサッカー選手の佐藤優平と再々婚するも、１７年離婚。同年１１月にモデルの三渡洲舞人と結婚し、１８年８月に第４子の三男を出産したが、１９年４月に離婚を発表。長男はＪリーガーとして活動し、次男と長女はモデルデビュー。２２年８月に三男の教育のためドバイ移住を報告。２３年１２月に初孫、昨年９月に２人目の孫誕生を報告。米国とイスラエルによるイラン攻撃で中東情勢が緊迫しているため、今月ドバイを離れて帰国したと明かしていた。