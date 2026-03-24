鳥取県の平井伸治知事が18日、県議会での答弁において東京を引き合いに出すなかで「おばさん」と発言。一部の議員から議事録からの削除を求められる事態となった。

県議会事務局によると、平井知事は人口減少対策として県内で生まれた子ども1人当たり1000万円の現金給付を提案した議員への答弁で、「東京だったら、すぐにやるおばさんがいらっしゃるかもしれません」と表現。

この発言が、東京都の小池百合子知事を指したと受け止められ、別の議員が「女性蔑視にあたるのではないか」と指摘し、議事録から発言の削除を求めた。

翌19日、渦中の小池知事は定例記者会見で、平井知事の「おばさん」発言について、「知事自らが先頭に立って、こうした『おじさん発言』をしているからこそ、女性がその土地に希望を持てなくなる」との不快感を示した。

さらに、「何か答えるのもむなしい感じがする」としたうえで、「トップとして、女性に対していろいろな思いを伝えることは影響が大きい。よくご注意なさった方がよい」と警告した。

小池知事、平井知事の因縁は2018年から

平井知事をめぐっては、2018年にも税収の偏在是正措置に関する全国知事会での議論の中で、「母の慈愛の心を持って」と小池知事を茶化すかのような発言をしている。後日、癪（しゃく）に障った小池都知事が「母としてどうのこうのと言われ、すごく傷ついた」と怒りをにじませ、平井知事が謝罪に至ったという“因縁”がある。

小池知事とは“犬と猿”のような関係ともいえる平井知事だが、県民からは絶大な支持を得る。昨年12月には、全国初となるSNSでのひぼう中傷や差別的な書き込みをした投稿者に削除を命じる鳥取県の改正条例が成立。従わない場合に5万円以下の過料を科す。平井知事は国の「情報流通プラットフォーム対処法（情プラ法）」に削除命令規定はなく、「政府でも対応してほしい」と訴え、全国で問題となっている“ネットの闇”にいち早く手を打った。

だが、ネット上では平井知事の冒頭発言に対して「これは女性軽視発言」「どんな理由があろうと議会という公式の場で、他の都道府県の首長をおばさん呼ばわりすることは不適切極まりない」「言葉にも服装同様にTPOがある。とくに昭和世代の男性は気をつけてほしい限り。時代に合わせてアップデートの教育も必要と感じる」といった非難の声が後を絶たず、女性から敵視される羽目となった。

平井知事の発言は悪意を持って発言したようには感じないが、ついポロッとでは通じないのが現代。昨年末の「ネット・SNSの脅威から子どもを守る」条例改正・罰則新設では評価されたが、今回の発言で世の女性を敵に回してしまった形となり、非常に残念に尽きる。これを機に“失言ワード”の知識も身につけてほしい限りだ。