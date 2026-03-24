指原莉乃（33）がプロデュースするアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の瀧脇笙古（24）と山本杏奈（28）が、CSフジテレビONE「プロ野球ニュース2026」（公式戦が行われる日の午後11時から生放送）の木曜新CMに就任したことが23日、分かった。

同番組は4月で地上波での番組誕生から50周年、CS放送開始から25周年を迎える。野球ファンでも知られる2人は、木曜に出演し、隔週でMCを担当する。昭和・平成・令和を代表する総勢23名のレジェンド解説者と共に、木曜夜の顔として節目のシーズンを迎える番組を盛り上げていくという。

横浜生まれでDeNAファンという瀧脇は「父が野球部出身、兄も少年野球をやっていたので物心ついたときには野球を楽しんでいました。自分はキッズ・チアをやっていたので、横浜スタジアムで小さいころから踊っていました」と明かし、「50周年という歴史ある番組なので今は、とても緊張しています。自分が好きな野球のことをもっと知ることができると思うので、野球用語などもどんどん勉強して、あまり野球に詳しくない人にも興味を持ってもらえるように一緒に勉強しながら野球の楽しさを伝えていきたいと思っています」と意気込んだ。

広島出身で生粋のカープファンという山本は「広島県民はカープを好きな方が多いですし、小さいときに見たいテレビがあっても大体野球がついていました。高校生の頃から友達と球場に観戦に行ったり、父と観戦に行ったりして楽しんでいます。ダンスを習っていたのでマツダスタジアムで踊った経験もあります」と振り返った。「笙古と一緒にMCができることが何よりうれしいです。歴史のある番組なのでプレッシャーもありますが、番組50周年の節目に、MCをさせていただけることは大変光栄に思っています。野球の楽しさを知らない人にも少しでも伝えられるように頑張ります」と誓った。