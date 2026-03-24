「復活の準備は整った」開幕前に評価急上昇 千賀滉大＆今永昇太にMLB公式が示した“前向きな兆し”
今永と千賀の状態は良いようだ(C)Getty Images
MLBの開幕が間近となる中で、復活を目指す日本人投手のパフォーマンスに高い評価が送られている。
メジャー公式サイト『MLB.com』が現地時間3月22日、全30球団のスプリングトレーニングを振り返る特集記事を配信。その中で、メッツの千賀滉大、カブスの今永昇太、それぞれのオープン戦での投球内容をフォーカスしており、シーズンでの活躍にも期待を寄せている。
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同メディアは、フレディ・ペラルタが加入したメッツ投手陣が「昨季よりも改善される可能性がある」と見通し、「この6人制ローテーションのワイルドカードとして存在するのがコウダイ・センガだ」と主張。その理由として、「スプリングトレーニングではこれまで以上の出来を見せ、3試合の登板で防御率1.86を記録し、最速99マイルの速球も披露した」と説きながら、「もしセンガがこの好調をレギュラーシーズンでも維持できれば、メッツにとって大きな追い風となるだろう」と綴っている。
また、カブスのトピックでは今永への言及のみとなっており、「大きな復活に向けて準備が整っているように見える」と指摘。昨オフにFAとなった後、再契約を結んだ経緯などを伝えながら、「イマナガは万全のコンディションでキャンプに合流し、フォームも本来の状態に戻っていた。ストレートの休息が2025年には平均90.8マイルだったが、現在は約92.5マイルを記録しており、94マイルを超える球も複数見られている」と今春のピッチングを絶賛。
さらに日本人左腕の好調ぶりを評する同メディアは、「あるスプリングトレーニングの登板では25個の空振りを奪った。こうした要素はすべて、イマナガがオールスターに選ばれ、サイ・ヤング賞争いにも加わった頃の投手像により近づいていることを示しているのかもしれない」などと論じている。
千賀、今永はいずれも昨季、シーズン途中に負った負傷をきっかけに成績が急降下していただけに、今シーズンでは開幕時の状態が注目の的となっている。過去にはエース級との評価も受けていた両投手が、現在の好パフォーマンスをこの先も続けていくことが出来るのか。2人にとって正念場のシーズンがいよいよ幕を開ける。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]