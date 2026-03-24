YouTube登録者146万人のナカモトフウフ、光岡“激レア車”手放す「様々なことに別れを告げて…」
YouTubeのチャンネル登録者146万人を誇る「ナカモトフウフのOkinawa Life Vlog」の夫・ナカモトダイスケが、24日までに自身のインスタグラムを更新。約6年乗り続けてきた“愛車”との別れを報告した。
【写真】かっこよすぎる…まさに“国宝級”コンディション！ナカモトフウフの妻・ちゃんまりの愛車トヨタ『セリカXX』
ダイスケは「約6年乗り続けてきた「光岡卑弥呼classic」とお別れ」というコメントと共に、愛車との2ショットを投稿。「人生で一番長く保有した大切な愛車のひとつ」「これまで10年間がむしゃらにインフルエンサーをしてきたけど、40代が視野に入ってきて最近は今後のことをよく考える」「様々なことに別れを告げて、次の人生に向けて身軽に動ける準備だ」と考えをつづった。
光岡『卑弥呼 classic』は、マツダ「ロードスター」をベースに、光岡自動車がオリジナルデザインで架装を施した1台。中古車市場にもあまり出回らない“激レア車”として知られている。
なお、妻のちゃんまりは昨年末、1985年式“国宝級”コンディションのトヨタ『セリカXX』が納車されたことを報告している。
【写真】かっこよすぎる…まさに“国宝級”コンディション！ナカモトフウフの妻・ちゃんまりの愛車トヨタ『セリカXX』
ダイスケは「約6年乗り続けてきた「光岡卑弥呼classic」とお別れ」というコメントと共に、愛車との2ショットを投稿。「人生で一番長く保有した大切な愛車のひとつ」「これまで10年間がむしゃらにインフルエンサーをしてきたけど、40代が視野に入ってきて最近は今後のことをよく考える」「様々なことに別れを告げて、次の人生に向けて身軽に動ける準備だ」と考えをつづった。
光岡『卑弥呼 classic』は、マツダ「ロードスター」をベースに、光岡自動車がオリジナルデザインで架装を施した1台。中古車市場にもあまり出回らない“激レア車”として知られている。
なお、妻のちゃんまりは昨年末、1985年式“国宝級”コンディションのトヨタ『セリカXX』が納車されたことを報告している。