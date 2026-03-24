昔は親父が毎朝欠かさずネジを巻いていた…。じいちゃんとボンボン時計の思い出／ねことじいちゃん6(27)

昔は親父が毎朝欠かさずネジを巻いていた…。じいちゃんとボンボン時計の思い出／ねことじいちゃん6(27)