昔は親父が毎朝欠かさずネジを巻いていた…。じいちゃんとボンボン時計の思い出／ねことじいちゃん6(27)
『ねことじいちゃん6』（ねこまき（ミューズワーク）/KADOKAWA）第27回【全51回】
【漫画】『ねことじいちゃん（1〜11巻）』を第1回から読む
ばあさんに先立たれ、猫のタマとふたり暮らしの大吉じいちゃん。ともに白髪の生えるまで、きっと一緒でずっと一緒。クスッと笑えて、ちょっとだけ泣ける…小学生から80代まで、幅広い年齢層から支持されるハートウォーミングな猫マンガ『ねことじいちゃん』。3月18日に発売する待望の最新12巻を記念して、大好評だった1〜11巻のストーリーを一挙再掲載！ 猫と老人だらけの島でひとりと一匹が繰り広げる、毎日がいとおしくなる四季折々の彩りをお楽しみください。
【漫画】『ねことじいちゃん（1〜11巻）』を第1回から読む
ばあさんに先立たれ、猫のタマとふたり暮らしの大吉じいちゃん。ともに白髪の生えるまで、きっと一緒でずっと一緒。クスッと笑えて、ちょっとだけ泣ける…小学生から80代まで、幅広い年齢層から支持されるハートウォーミングな猫マンガ『ねことじいちゃん』。3月18日に発売する待望の最新12巻を記念して、大好評だった1〜11巻のストーリーを一挙再掲載！ 猫と老人だらけの島でひとりと一匹が繰り広げる、毎日がいとおしくなる四季折々の彩りをお楽しみください。