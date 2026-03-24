今日3月24日は、本州付近は高気圧に覆われて、広く晴れるでしょう。ただ、九州は雲が増えて、夜から所々で雨が降りそうです。沖縄は雲に覆われ、一時的に雨が降るでしょう。最高気温は4月並みの所が多く、春本番の暖かさとなりそうです。

本州付近は広く晴れ 九州は夜から所々で雨

今日24日は、本州付近は高気圧に覆われるでしょう。北海道から関東ではおおむね晴れる見込みです。東海や近畿、中国地方も昼頃まで日差しが届くでしょう。夕方以降は雲が増えますが、天気の崩れはない見込みです。紫外線が強まり始める時期ですので、対策をすると安心です。この先は太平洋側を中心に曇りや雨の日が多くなりますので、貴重な日差しを洗濯や布団干し、お花見など有効活用してください。





四国も日差しが届きますが、夜遅くなると一部で雨が降りそうです。九州は次第に雲が増えるでしょう。夜は前線の影響で、所々で雨が降り出す見込みです。帰宅時間が遅くなる方は、折りたたみ傘を用意しておくと安心です。沖縄は雲が多く、一時的に雨が降るでしょう。

広く春本番の暖かさ

最高気温は全国的に平年より高く、春本番の暖かさとなる見込みです。



仙台や新潟は昨日23日よりは低いものの平年並みか高いでしょう。東京都心や広島は18℃と4月上旬並みの暖かさとなりそうです。名古屋から鹿児島は20℃前後と日中は上着がいらないくらいの暖かさとなるでしょう。ただ、朝晩はヒンヤリするため、服装で上手に調節してください。