きょうは全国的に青空が広がり、日中はさくらが咲き進む陽気になりそうです。ただ、沖縄や奄美は雨が降りやすく、夜は九州にも雨雲が広がるでしょう。西日本や東日本では、あす以降は雨の日が増えてくるため、日差しを有効に使うとよさそうです。

【日中は日差し暖か さくら開花も促す陽気に】

大陸から移動してくる高気圧に覆われて、朝から広い範囲で晴れるでしょう。日中は春本番の暖かさが続き、関東から西は18℃前後で、20℃近くまで上がる所もある見込みです。仙台で16℃など、4月中旬並みの暖かさになる所もありそうです。昼間は上着がいらないくらいの所もありますが、朝と日中の気温差が大きいので、調節のしやすい服装でお出かけください。この陽気で福岡では、さくら開花の発表があるかもしれません。東京や名古屋は木曜日ごろに満開を迎えそうです。

＜きょう24日（火）の各地の予想最高気温＞

札幌： 8℃ 釧路： 7℃ 青森：12℃

盛岡：14℃ 仙台：16℃ 新潟：13℃

長野：15℃ 金沢：15℃ 東京：18℃

名古屋：19℃ 大阪：19℃ 岡山：18℃

広島：18℃ 松江：14℃ 高知：20℃

福岡：19℃ 鹿児島：21℃ 那覇：25℃

【青空広がる 夜は九州で雨】

きょうは広い範囲で晴れて、洗濯日和になりそうです。ただ、ヒノキ花粉のピークとなりつつあります。また、紫外線も強まってきているので、対策を心がけましょう。西から前線が近づくため、沖縄や奄美では雨の降る所があり、夜は九州にも雨の範囲が広がりそうです。

【あすは西から雨雲広がる】

あすは西日本から東日本に雨雲が広がっていき、九州南部を中心に雨脚の強まる所もある見込みです。木曜日は西日本を中心に天気が回復に向かいますが、関東や東海は雨が降りやすいでしょう。土曜日も雨雲のかかる所が多くなりそうです。ただ、日曜日は晴れ間が戻り、西日本や東日本では20℃近くまで上がるでしょう。