プロ野球・巨人の浦田俊輔選手が、持ち味の走塁について語りました。

2024年ドラフト2位で九州産業大から巨人に入団し、2年目を迎える浦田選手。オープン戦打率.317と好調を見せる中、持ち味の俊足も生かし、存在感をアピールしています。

1年目から足を生かしたプレーを見せていた浦田選手ですが、昨オフには走塁技術をさらに強化。「去年よりも力感なく走れている」と手応えを明かします。その改善点について浦田選手は「足が後ろに流れるクセがあったので、着地したら足を前に出す走り方に走りを矯正してきた」と説明。これにより、走りのロスを軽減できたり、ハムストリングへの負担を減らせることを明かしました。

さらにスライディングも強化。足を限定せず両足どちらでもスライディングするようにしたことに加え、着地する位置をお尻ではなく、ふくらはぎ部分にするように意識しているといいます。これにより摩擦を軽減し、スピード感を維持できていると語りました。

その中でも「塁に出ないと足が生きてこない」と語った浦田選手。「出塁率をしっかりあげて、なるべく塁に出て。エラーでもなんでもいいので、そういうプレッシャーをかけていけたら」としながら「去年より飛躍できる年になるように頑張ります」と意気込みました。

(3月23日放送のCS日テレジータス『超ジャイアンツ』を再構成)